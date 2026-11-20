Lionel Messi hat in der amerikanischen MLS nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei seinem Gehalt alle Konkurrenten überholt. Der Stürmer von Inter Miami ist mit einem garantierten Jahresgehalt von 28,33 Millionen Dollar der bestbezahlte Spieler der Liga. Bemerkenswert ist, dass das Gehalt des argentinischen Stars innerhalb eines Jahres um fast 8 Millionen Dollar gestiegen ist.

Die Spielergewerkschaft der MLS hat Daten zu den Gehältern der Ligateilnehmer mit Stand Oktober 2026 veröffentlicht. Die Zahlen verdeutlichen nicht nur Messis finanzielle Vormachtstellung, sondern auch das Ausmaß der Investitionen in Starspieler im amerikanischen Fußball.

Messi hat sein Gehalt in einem Jahr um fast 8 Millionen Dollar erhöht

Den veröffentlichten Daten zufolge beläuft sich das garantierte Jahresgehalt des 39-jährigen Lionel Messi auf 28,33 Millionen Dollar. Boni und andere Einkommensquellen sind in dieser Zahl nicht enthalten.

Zum Vergleich: Im Jahr 2025 lag das garantierte Jahresgehalt des Argentiniers bei 20,45 Millionen Dollar. Sein Gehalt ist also innerhalb eines Jahres um 7,88 Millionen Dollar gestiegen.

Messis Gehalt liegt deutlich über dem anderer MLS-Stars. Zudem ist die Zahl der Spieler, deren garantiertes Jahresgehalt 10 Millionen Dollar übersteigt, auf fünf gestiegen.

Die 5 bestbezahlten Spieler der MLS

Laut den von der Gewerkschaft veröffentlichten Daten sieht die Liste der fünf bestbezahlten Spieler der Liga wie folgt aus:

Lionel Messi (Inter Miami) — 28,33 Millionen Dollar. Robert Lewandowski (Chicago Fire) — 19,51 Millionen Dollar. Antoine Griezmann (Orlando City) — 13,94 Millionen Dollar. Son Heung-min (Los Angeles FC) — 11,25 Millionen Dollar. Breel Embolo (Atlanta United) — 10,81 Millionen Dollar.

Der Zweitplatzierte auf der Liste, Robert Lewandowski, verdient fast 8,82 Millionen Dollar weniger als Messi. Es besteht also ein erhebliches finanzielles Gefälle zwischen dem argentinischen Star und dem nächstplatzierten Spieler.

Die Klubs mit den höchsten Gehaltsausgaben in der MLS

Auch in der Rangliste der Klubs belegt Inter Miami den ersten Platz. Die für die garantierten Spielergehälter bereitgestellten Mittel belaufen sich auf 59,37 Millionen Dollar.

Die fünf Klubs mit den höchsten Gehaltsausgaben in der Liga:

Inter Miami — 59,37 Millionen Dollar. Chicago Fire — 41,29 Millionen Dollar. Atlanta United — 38,35 Millionen Dollar. LA Galaxy — 34,91 Millionen Dollar. Los Angeles FC — 32,91 Millionen Dollar.

Inter Miami gibt 18,08 Millionen Dollar mehr für Spielergehälter aus als der engste Verfolger, Chicago Fire.

Messis Einfluss in der MLS zeigt sich auch in Zahlen

Lionel Messis Status in der amerikanischen Liga spiegelt sich deutlich in seinem Gehalt wider. Er steht nicht nur bei seinem persönlichen Gehalt an erster Stelle, sondern sein Verein ist auch der Klub mit den höchsten Ausgaben für Spielergehälter.

Die veröffentlichten Zahlen unterstreichen erneut Messis finanzielle Dominanz in der MLS. Dass das Gehalt des argentinischen Stars innerhalb eines Jahres so deutlich gestiegen ist, bestätigt seinen Ausnahmestatus im amerikanischen Fußball.