Das Spitzenspiel im Rahmen des 34. Spieltags der Major League Soccer (MLS) wird als wahres Torfestival mit unerwarteten Wendungen in Erinnerung bleiben. Einer der Tabellenführer, Inter Miami, empfing den Charlotte FC und trennte sich in einem hart umkämpften Spiel mit einem 3:3-Unentschieden.

Der Kapitän und Superstar der Mannschaft aus Miami, Lionel Messi, stand in dieser Partie in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten, konnte jedoch diesmal kein Tor erzielen oder eine Vorlage beisteuern.

3:0 zur Halbzeit und das Comeback von Charlotte: Der Spielverlauf

Obwohl die Partie mit einer totalen Dominanz der Gastgeber begann, änderte sich das Spielgeschehen in der zweiten Halbzeit komplett:

Schlag auf Schlag für Miami: Bereits in der 14. Minute eröffnete Frey den Torreigen, in der 33. Minute erhöhte Luis Suárez auf 2:0. Kurz vor der Pause, in der 42. Minute, traf Rodrigo de Paul und sorgte für den 3:0-Halbzeitstand.

Abadas Doppelpack in 5 Minuten: Der nach der Pause erstarkte Charlotte FC brachte innerhalb von nur fünf Minuten wieder Spannung in die Partie. Liel Abada traf in der 50. und 55. Minute doppelt und verkürzte auf 3:2.

Der Treffer in der 90. Minute: Kurz vor Spielende warfen die Gäste alles nach vorne und erzielten durch Aloko in der 90. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand.

Kader von Inter Miami und Auswechslungen

Der Trainerstab brachte während der Partie eine Reihe von Stars zum Einsatz:

Die Star-Startelf: Zum Team gehörten St. Clair, Casemiro, Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul, Lionel Messi und erfahrene Spieler wie Luis Suárez, die das Spiel von Beginn an bestritten.

Verletzungsbedingte und taktische Wechsel: Bereits in der ersten Halbzeit musste Reguilón verletzungsbedingt in der 24. Minute durch Lujan ersetzt werden. In der zweiten Halbzeit wurden Mura, Bright, Galarza und Filippi eingewechselt, um das Ergebnis zu halten, was jedoch nicht ausreichte, um den Sieg über die Zeit zu bringen.

Situation in der Tabelle

Nach diesem Duell teilten sich beide Teams die wichtigen Punkte: