Am nächsten Spieltag der MLS-Regular-Season bestritt Atlanta United ein wichtiges und intensives Spiel. Gegen einen der starken Rivalen, die New York Red Bulls, feierte Atlanta einen kämpferischen 2:1-Comeback-Sieg.

Der erfahrene russische Mittelfeldspieler Aleksey Miranchuk gehörte zu den wichtigsten Architekten des Erfolgs und zeigte auf dem Platz eine starke Leistung.

Der nächste Traumpass von Miranchuk: dritter Assist in Folge

Der russische Fußballer festigt seine Stellung bei seinem neuen Verein und in der Liga und überzeugt weiter mit starken Scorerleistungen:

Der entscheidende Pass: Im Spiel spielte Miranchuk seinem Mitspieler einen präzisen und gut dosierten Assist zu und leistete damit einen großen Beitrag zum kämpferischen 2:1-Sieg seiner Mannschaft;

Persönliche Serie: Für Aleksey war es der dritte Assist in Folge in der MLS;

Führung auf dem Platz: Der Fußballer zeigt sich als wichtigster Spielmacher der Mannschaft, indem er den Ball nach vorn trägt, Angriffe organisiert und die gegnerische Abwehr durchbricht.

Erster Sieg seit Mai

Der Erfolg gegen die New York Red Bulls war für Atlanta sowohl psychologisch als auch mit Blick auf die Tabelle von großer Bedeutung:

Die Durststrecke ist beendet: Das Team feierte endlich den ersten Sieg seit Mai;

Serie beendet: Atlanta beendete offiziell eine schwarze Serie von sieben Spielen in Folge mit Niederlagen und Unentschieden.

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