Messi verschießt Elfmeter: Inter Miami mit 1:4 deklassiert!

Im Spitzenspiel des 19. Spieltags der regulären MLS-Saison trafen zwei führende Teams aus der oberen Tabellenhälfte aufeinander — Nashville und Inter Miami lieferten sich ein direktes Duell.

Das intensive Duell im GEODIS Park in Nashville endete mit einem überzeugenden 4:1-Sieg der Gastgeber.

Nashvilles Treffer in Serie und Messis verschossener Elfmeter

Die Partie stand ganz im Zeichen der Initiative und Dominanz der Gastgeber:

Die Tore der Gastgeber: Für Nashville trafen Andy Najar , Hany Mukhtar (Doppelpack) und Sam Surridge ins gegnerische Tor und sicherten ihrem Team den deutlichen Sieg;

Messis Elfmeter: In der 23. Minute konnte Inter-Miami-Kapitän und Fußballlegende Lionel Messi einen Elfmeter nicht verwandeln und vergab damit eine wichtige Chance;

Miamis einziger Treffer: Das einzige Tor von Inter Miami erzielte Lionel Messis Vorlage, die Telasco Segovia zum Abschluss brachte.

Tabellenstand und Spielplan für den nächsten Spieltag

Nach diesem wichtigen Sieg vergrößerte sich der Abstand zwischen den Spitzenreitern:

Punkteabstand: Nach dem 19. Spieltag festigte Nashville die Tabellenführung in der MLS-Gesamtwertung. Inter Miami auf Platz zwei liegt nun fünf Punkte hinter dem Konkurrenten;

Nächste Spiele: Beide Teams bestreiten ihre Partien am nächsten Spieltag am 20. August auswärts — Nashville gastiert bei den New York Red Bulls, während Inter Miami zu Philadelphia Union reist.

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