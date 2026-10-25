Alisher G‘aniyev gewinnt Medaille bei der Weltmeisterschaft in Kasachstan

In Kasachstan hat die usbekische Nationalmannschaft bei der prestigeträchtigen Weltmeisterschaft im Ringen ihre erste Medaille gewonnen.

Unser talentierter Ringer, der unser Land in der Gewichtsklasse bis 60 kg im griechisch-römischen Stil vertrat, Alisher G‘aniyev zeigte bei dem Wettbewerb eine herausragende Leistung und sicherte sich die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft.

Entscheidender Kampf und Sieg über den deutschen Gegner

Im Kampf um den dritten Platz stellte unser Landsmann seine Erfahrung und technische Überlegenheit unter Beweis:

Kampf um das Podium: Im Duell um Bronze trat G‘aniyev gegen den Vertreter der deutschen Nationalmannschaft auf die Matte;

Überzeugende Dominanz: Der usbekische Ringer agierte aktiv und taktisch klug gegen seinen Gegner, erlangte die volle Kontrolle und sicherte sich den Sieg;

Erste Auszeichnung für das Nationalteam: Dieses Ergebnis wurde als die erste Medaille der usbekischen Nationalmannschaft bei der in Kasachstanstattfindenden Weltmeisterschaft registriert.

Kontinuierliche Erfolge bei Weltmeisterschaften

Dies ist nicht der erste Erfolg von Alisher G‘aniyev bei einer Weltmeisterschaft: