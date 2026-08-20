Usbekische Delegation gewinnt neue Medaillen bei der U-20-Weltmeisterschaft im Ringen

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Usbekische Delegation gewinnt neue Medaillen bei der U-20-Weltmeisterschaft im Ringen

Die jüngsten Kämpfe bei der U-20-Weltmeisterschaft im Ringen in der Slowakei sind beendet. Am letzten Wettkampftag gewannen Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft eine Silber- und zwei Bronzemedaillen und bauten damit die Medaillenbilanz des Landes aus. Usbekistans griechisch-römisches Ringerteam belegte in der Mannschaftswertung einen Platz unter den besten drei.

Neue Medaillen und Ergebnisse im griechisch-römischen Ringen

Usbekische junge Ringer sicherten sich in intensiven Kämpfen folgende Podestplätze:

  • Silbermedaille: Dostonbek Oripov (-60 kg)

  • Bronzemedaille: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

  • Bronzemedaille: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

Nach Abschluss der Wettkämpfe im griechisch-römischen Ringen sammelte die usbekische Nationalmannschaft insgesamt 95 Punkte und belegte in der Mannschaftswertung hinter den Teams aus Russland und Iran einen hervorragenden dritten Platz .

U-20-Weltmeisterschaft: Status der usbekischen Vertreter und heutige Kämpfe

Gewichtsklasse

Sportler / Runde

Gegner und Land

Medaillenstatus

-60 kg

Dostonbek Oripov

Silbermedaille (gewonnen)

-50 kg

Nilufar Nurmuhammadova

Bronzemedaille (gewonnen)

-53 kg

Sohibjamol Esbo‘sinova

Bronzemedaille (gewonnen)

-65 kg

Muhayyo Narzilloyeva (Finale)

Margarita Salnazaryan (Russland)

Kampf um die Goldmedaille

-62 kg

Feruza Kayratdinova / O‘. O‘zmez

Yifan Zhu (China)

Kampf um die Bronzemedaille

Die entscheidenden Kämpfe am heutigen Abend

Im Abendprogramm am 20. August treten zwei Usbekinnen im Kampf um einen Podestplatz auf die Matte:

  • In der Gewichtsklasse bis 65 kg: Muhayyo Narzilloyeva kämpft im Finale um den Weltmeistertitel und die Goldmedaille gegen die Russin Margarita Salnazaryan.

  • In der Gewichtsklasse bis 62 kg: Feruza Kayratdinova kämpft um die Bronzemedaille.

Glauben Sie, dass Muhayyo Narzilloyeva das Finale gewinnen und Usbekistans Medaillenbilanz um eine weitere Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft erweitern kann?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Ihre Wünsche in den Kommentaren und teilen Sie diese gute Nachricht mit Ihren Angehörigen, um unsere jungen Ringer zu unterstützen!

UsbekistanRusslandIranChinaSlowakei
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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