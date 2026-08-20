Usbekische Delegation gewinnt neue Medaillen bei der U-20-Weltmeisterschaft im Ringen

Die jüngsten Kämpfe bei der U-20-Weltmeisterschaft im Ringen in der Slowakei sind beendet. Am letzten Wettkampftag gewannen Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft eine Silber- und zwei Bronzemedaillen und bauten damit die Medaillenbilanz des Landes aus. Usbekistans griechisch-römisches Ringerteam belegte in der Mannschaftswertung einen Platz unter den besten drei.

Neue Medaillen und Ergebnisse im griechisch-römischen Ringen

Usbekische junge Ringer sicherten sich in intensiven Kämpfen folgende Podestplätze:

Silbermedaille: Dostonbek Oripov (-60 kg)

Bronzemedaille: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

Bronzemedaille: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

Nach Abschluss der Wettkämpfe im griechisch-römischen Ringen sammelte die usbekische Nationalmannschaft insgesamt 95 Punkte und belegte in der Mannschaftswertung hinter den Teams aus Russland und Iran einen hervorragenden dritten Platz .

U-20-Weltmeisterschaft: Status der usbekischen Vertreter und heutige Kämpfe

Gewichtsklasse Sportler / Runde Gegner und Land Medaillenstatus -60 kg Dostonbek Oripov — Silbermedaille (gewonnen) -50 kg Nilufar Nurmuhammadova — Bronzemedaille (gewonnen) -53 kg Sohibjamol Esbo‘sinova — Bronzemedaille (gewonnen) -65 kg Muhayyo Narzilloyeva (Finale) Margarita Salnazaryan (Russland) Kampf um die Goldmedaille -62 kg Feruza Kayratdinova / O‘. O‘zmez Yifan Zhu (China) Kampf um die Bronzemedaille

Die entscheidenden Kämpfe am heutigen Abend

Im Abendprogramm am 20. August treten zwei Usbekinnen im Kampf um einen Podestplatz auf die Matte:

In der Gewichtsklasse bis 65 kg: Muhayyo Narzilloyeva kämpft im Finale um den Weltmeistertitel und die Goldmedaille gegen die Russin Margarita Salnazaryan.

In der Gewichtsklasse bis 62 kg: Feruza Kayratdinova kämpft um die Bronzemedaille.

Glauben Sie, dass Muhayyo Narzilloyeva das Finale gewinnen und Usbekistans Medaillenbilanz um eine weitere Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft erweitern kann?

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