Usbekisches Team gewinnt Silber und Bronze bei der Ringer-WM in Astana

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Usbekisches Team gewinnt Silber und Bronze bei der Ringer-WM in Astana

Bei den laufenden Weltmeisterschaften im Ringen in der kasachischen Hauptstadt Astana zeigen die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft eine erfolgreiche Leistung. In den intensiven und hart umkämpften griechisch-römischen Ringer-Wettbewerben schafften es zwei unserer Landsleute aufs Podium und sicherten dem Team wertvolle Medaillen.

In diesem Wettbewerb, bei dem die stärksten Ringer der Welt auf die Matte traten, bewiesen unsere Athleten großen Willen und technisches Können und boten den Fans spannende Momente.

Details zu den Kämpfen in Astana: Finale und Bronzekampf

Die entscheidenden Kämpfe auf der Matte endeten wie folgt:

  • Silbermedaille für Aytjan Xalmaxanov: Unser Landsmann Aytjan Xalmaxanov besiegte im Laufe des Turniers alle seine Gegner souverän und erreichte das Finale. Im spannenden Kampf um die Goldmedaille gegen den erfahrenen iranischen Ringer Said Leiveysi musste er sich jedoch geschlagen geben und gewann die Silbermedaille der Weltmeisterschaft.

  • Bronzesieg für Ozodbek Halimboyev: Ein weiterer talentierter Ringer, Ozodbek Halimboyev, trat im dramatischen Kampf um den dritten Platz gegen einen Vertreter der bulgarischen Nationalmannschaft an. Durch präzise Techniken und taktische Überlegenheit besiegte Ozodbek seinen Gegner und sicherte sich die Bronzemedaille der Weltmeisterschaft.

  • Mannschaftsergebnis: Diese Erfolge unserer griechisch-römischen Ringer haben einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Position der usbekischen Sportdelegation in der Gesamtwertung bei der Weltmeisterschaft in Astana geleistet.

Die Weltmeisterschaftskämpfe auf den Matten von Astana gehen weiter, und weitere usbekische Ringer werden in den kommenden Tagen um die Medaillenplätze kämpfen.

Aytjan XalmaxanovOzodbek HalimboyevGriechisch-römischer StilRinger-WeltmeisterschaftAstana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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