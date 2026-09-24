Bei den XX. Asienspielen in den japanischen Städten Aichi und Nagoya hat das usbekische Ruder-Nationalteam seinen Auftritt mit beispiellosem Mut und einer weiteren Medaillenserie erfolgreich abgeschlossen. Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, gewannen unsere Landsleute in der entscheidenden Finalphase zwei Silber- und eine Bronzemedaille und bereicherten damit den Medaillenspiegel unserer Delegation. Im W2-Zweier der Frauen zeigten Aydana Smetullayeva und Anna Aksyonova ihr großes Können, überquerten die Ziellinie als Zweite und sicherten sich die Silbermedaille.

Auch in den Mannschaftswettbewerben der Männer standen unsere Crews fest auf dem Podium: Im M4x-Vierer belegte das Quartett mit Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov und Pavel Sorin den dritten Platz und gewann Bronze. Ein weiterer Männer-Vierer, die Crew um Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev und Maksim Golubev, erkämpfte sich im M4-Programm in einem intensiven Duell mit den stärksten Konkurrenten des Kontinents den 2. Platz und fügte dem Konto Usbekistans eine weitere Silbermedaille hinzu. Diese Siege bewiesen erneut, dass die usbekische Ruderschule nicht nur im Einzel, sondern auch bei den Zweier- und Vierer-Crews auf dem Kontinent absolut führend ist.

Was ist das Phänomen unserer Athleten, die bei einem einzigen Wettbewerb in mehreren Disziplinen auf dem Podium standen? Welche Möglichkeiten eröffnet diese Beständigkeit der Crews für den nächsten Olympia-Zyklus und wie hat sie die Position unserer Wassersport-Delegation in der Gesamtwertung gestärkt?

«2 Silber, 1 Bronze und die Intensität der Quartette»: 5 Kernpunkte zum Abschluss des Wettbewerbs

Die wichtigsten Indikatoren aus den vom Nationalen Olympischen Komitee vorgelegten Endergebnissen:

Abschluss mit 3 Medaillen: Unsere Ruderer beendeten die Wettkämpfe bei den Asienspielen an einem Tag mit 2 Silber- und 1 Bronzemedaille;

Silber-Finish von Smetullayeva und Aksyonova: Im W2-Frauenzweier mussten unsere Landsleute nur den Siegern den Vortritt lassen und wurden Vize-Asienmeisterinnen;

Bronze-Triumph des M4x-Quartetts: Das Vierer-Team Davronov, Xolmurzayev, Mamatqulov und Sorin belegte in einem ununterbrochenen Wettbewerb den 3. Platz auf dem Podium;

Silber-Zielankunft der M4-Crew: Das Tandem Xudoyberdiyev, Karimov, Turdiyev und Golubev sicherte sich im kompromisslosen Finale den 2. Platz;

Demonstration universeller Fähigkeiten: Unsere Athleten, die bereits an den Vortagen im Einzel und Zweier auf dem Podium standen, sammelten auch in den Vierer-Besetzungen Medaillen und zeigten eine hohe körperliche Ausdauer.

«Aichi-Nagoya-2026»: Analyse der Ruderprogramme und gewonnenen Medaillen

Vergleich der letzten drei Programme, der teilnehmenden Besetzungen und der erzielten Ergebnisse:

Disziplin und Programm Mitglieder der Crew Gewonnene Medaille Charakter des Wettkampfs und Intensität W2- (Frauenzweier) Aydana Smetullayeva und Anna Aksyonova Silbermedaille (2. Platz) Starkes Finish unter den schnellsten Frauenzweiern Asiens M4- (Männervierer) D. Xudoyberdiyev, F. Karimov, A. Turdiyev, M. Golubev Silbermedaille (2. Platz) Silberrennen mit perfekter Synchronität und hoher Geschwindigkeit M4x (Männervierer) D. Davronov, Sh. Xolmurzayev, M. Mamatqulov, P. Sorin Bronzemedaille (3. Platz) Vierer-Flug: Wertvolles Bronze in hartem Kampf gewonnen Endergebnis Über alle 3 Finalprogramme hinweg 3 Medaillen (2 Silber, 1 Bronze) Erfolgreicher Meilenstein der usbekischen Ruderschule beim Wettbewerb

Sportliche Expertise und Analyse: Warum gelten die Ergebnisse der Vierer und Zweier als strategischer Erfolg?

Schlussfolgerungen internationaler Sportanalysten und des nationalen Trainerstabs:

Einheit der Quartette — Zeichen der Reife der Schule: Während ein Athlet im Einer nur auf seine eigene Kraft vertraut, erfordern Viererboote wie M4- und M4x, dass vier Sportler in einem Atemzug, einer Sekunde und einer Geschwindigkeit agieren; dass beide unsere Vierer gleichzeitig auf dem Podium stehen, beweist, dass die Team-Synchronität ihren Höhepunkt erreicht hat;

Doppeltes Heldentum der Anführer: Dass Sportler wie Shahboz Xolmurzayev (Silber im Einer), Mamatqulov und Sorin (Silber im Zweier), Turdiyev und Golubev (Bronze im Zweier) innerhalb kurzer Zeit erneut in den großen Vierern antraten und Medaillen gewannen, zeigt ihre beispiellose körperliche Regenerationsfähigkeit;

Wichtiger Erfolg im Frauenrudern: Die Silbermedaille von Aydana Smetullayeva und Anna Aksyonova zeigt deutlich, dass Usbekistan auch in den Frauenprogrammen eine neue Generation herangezogen hat, die mit der Elite Asiens auf Augenhöhe kämpfen kann; Usbekistan Asien kann mit der Elite mithalten;

Fundament der Gesamtwertung bei den XX. Asienspielen: Dass unsere Ruderer diesen Wettbewerb mit einem Paket aus mehreren Gold-, Silber- und Bronzemedaillen beendeten, war einer der Hauptfaktoren dafür, dass unsere Delegation die Qualität der Medaillen und ihren Platz in den Top 10 der Gesamtwertung festigen konnte.

Unsere Ruderer, die in den japanischen Gewässern tapfer gekämpft haben, ließen unsere Nationalflagge bei den «Aichi-Nagoya-2026»-Wettkämpfen dreimal hochleben.

Wie schätzen Sie die Tatsache ein, dass unsere Ruderer an einem Tag in mehreren Programmen auf dem Podium standen und 3 Medaillen sammelten? Wie bewerten Sie persönlich die Silber- und Bronze-Erfolge unserer Quartette und Frauen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Wünsche an die Champions in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel, der nationalen Stolz vermittelt, mit allen Sportbegeisterten!