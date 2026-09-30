Aytjan Xalmaxanov besiegt japanischen Gegner und wird Asienmeister

In Aichi-Nagoya gibt es eine weitere Goldmedaille für die usbekische Delegation. Im griechisch-römischen Ringen in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm trat Aytjan Xalmaxanov im Finale gegen den Lokalmatador Kyotaro Sogabe an, besiegte ihn mit 3:2 und wurde Asienspielesieger.

Dies teilte das Nationale Olympische Komitee von Usbekistan mit.

3:2 im Finale – ein Sieg, der Gold wert ist

Für Aytjan Xalmaxanov war das Finale der wichtigste Kampf des Turniers. Er stand nicht nur einem starken Gegner gegenüber, sondern auch dem Vertreter des Gastgeberlandes – Kyotaro Sogabe.

Der Kampf auf der Matte verlief wie erwartet kompromisslos. In einem Finale, in dem um jeden Punkt hart gekämpft wurde, setzte sich Xalmaxanov am Ende mit 3:2 durch.

Dieser Ein-Punkte-Vorsprung sicherte dem usbekischen Ringer den Titel bei den Asienspielen.

Aytjan Xalmaxanov ist der Asienspielesieger von Aichi-Nagoya 2026!

Ein großer Test gegen den Lokalmatador

Das Finale gegen den japanischen Athleten bedeutete für Xalmaxanov zusätzlichen Druck. Der Gastgeber kämpfte vor heimischem Publikum um den Titel.

Doch Aytjan Xalmaxanov bewahrte in der entscheidenden Phase die Ruhe.

Der 3:2-Sieg zeigte, dass er jede Chance im Finale effektiv genutzt hat. Am wichtigsten ist, dass der usbekische Ringer die Führung bis zum Ende verteidigte und sich den Meistertitel sicherte.

Weiteres Gold für Usbekistan

Bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya kämpfen die usbekischen Sportler weiterhin um Medaillen.

Xalmaxanovs Titel ist ein weiteres wertvolles Ergebnis für die Delegation des Landes. Besonders im griechisch-römischen Ringen, wo Kraft und taktisches Geschick entscheidend sind, ist ein Finalsieg besonders bemerkenswert.

Der 3:2-Sieg gegen den Vertreter des Gastgeberlandes macht diese Goldmedaille zu einem noch glänzenderen Erfolg.

Die wichtigste Zahl des Finales: 3:2

Im Ringen entscheidet manchmal nicht ein großer Vorsprung, sondern ein einziger Punkt über den Meistertitel.

Das Finale von Aytjan Xalmaxanov war ein solcher Kampf. Das 3:2-Ergebnis verdeutlicht, wie hart umkämpft die Begegnung war.

Auf dem Podium zählt jedoch nicht die Höhe des Sieges, sondern der Sieg selbst. Für Xalmaxanov ist diese Zahl nun untrennbar mit dem Asienspielesieg verbunden.

Goldmedaille für Usbekistan!

Bei den Asienspielen in Aichi und Nagoya setzt sich die Medaillenjagd für unsere Sportler fort.

Aytjan Xalmaxanov ist einer der Athleten, die heute die usbekische Flagge auf das höchste Treppchen des Podiums gebracht haben.

Er besiegte den japanischen Ringer im Finale mit 3:2 und wurde im griechisch-römischen Ringen in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm Asienspielesieger .

Auf gegnerischem Boden, in einem entscheidenden Finale und mit nur einem Punkt Vorsprung – Aytjan Xalmaxanov hat Usbekistan die nächste Goldmedaille beschert.