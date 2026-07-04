Usbekische Ringer werden Dritte bei der Asienmeisterschaft

Bei der U-20 Asienmeisterschaft im Ringen, die in Pattaya, Thailand, stattfindet, erzielte die usbekische Jugendnationalmannschaft ein weiteres bedeutendes Ergebnis.

Am verbleibenden Tag der griechisch-römischen Wettkämpfe gewannen unsere Landsleute 1 Gold-, 1 Silber- und 3 Bronzemedaillen.

Ogabek Muqimov wird Asienmeister

Ogabek Muqimov, der in der Gewichtsklasse bis 67 kg antrat, ließ alle Gegner hinter sich und gewann die Goldmedaille.

Sein Sieg brachte der usbekischen Nationalmannschaft eine weitere Meisterschaftsmedaille ein.

Dostonbek Oripov gewinnt Silbermedaille

Dostonbek Oripov, der im 60-kg-Gewicht antrat, erreichte das Finale und gewann die Silbermedaille der Asienmeisterschaft.

Unser junger Ringer zeigte während des Wettkampfes hohes Können und Entschlossenheit.

Drei unserer Athleten holen Bronze

Drei weitere Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft gewannen Bronzemedaillen in ihren jeweiligen Gewichtsklassen:

72 kg: Behruzbek Valiyev;

82 kg: Bekmurod Rustamov;

97 kg: Faxrikamol Komiljonov.

Dritter Platz in der Gesamtwertung

Damit beendeten die jungen griechisch-römischen Ringer Usbekistans den Wettkampf mit insgesamt 2 Gold-, 2 Silber- und 4 Bronzemedaillen.

Dieses Ergebnis ermöglichte unserer Nationalmannschaft den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Darüber berichtete das Nationale Olympische Komitee Usbekistans.