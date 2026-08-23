Anlässlich des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit der Republik Usbekistan wurde ein Präsidialdekret zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen an eine Gruppe von Mitarbeitern aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Sport, Kultur, Kunst und Medien veröffentlicht.

Das Dekret zielt darauf ab, engagierte Persönlichkeiten zu fördern, die einen würdigen Beitrag zu den Reformen zur Stärkung der Unabhängigkeit des Landes und zum Aufbau eines Neuen Usbekistans geleistet haben und durch ihre effektive Arbeit der Entwicklung der Gesellschaft dienen.

Unter ihnen befinden sich zwei bekannte Vertreter, die sich um den usbekischen Sport verdient gemacht haben.

1. Rustam Assakalov — Träger des „Mehnat Shuhrati“-Ordens (Ruhm der Arbeit)

Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft im griechisch-römischen Ringen Rustam Sxatbiyevich Assakalov wurde mit dem „Mehnat Shuhrati“-Orden ausgezeichnet.

Assakalov gilt als einer der erfahrensten Spezialisten im usbekischen Ringen. Seine Tätigkeit in der Nationalmannschaft umfasst die Vorbereitung von Athleten auf hochrangige Wettbewerbe und die Steigerung des Ansehens des griechisch-römischen Ringens im Land.

Der „Mehnat Shuhrati“-Orden ist eine hohe staatliche Anerkennung für die effektive Arbeit von Rustam Assakalov im Sportbereich.

2. Isroil Madrimov mit dem „Do‘stlik“-Orden (Freundschaft) ausgezeichnet

Profiboxer Isroil Modraximovich Madrimov wurde mit dem „Do‘stlik“-Orden ausgezeichnet.

Madrimov ist einer der Athleten, die den Namen Usbekistans im Profiboxen würdig vertreten. Seine Leistungen auf internationaler Ebene tragen dazu bei, das globale Ansehen des usbekischen Boxens zu steigern.

Die Verleihung der staatlichen Auszeichnung wird nicht nur als Anerkennung der Ergebnisse des Athleten im Ring gewertet, sondern auch als Würdigung seines Beitrags zur Entwicklung des Sports im Land.

3. Wer hat die Auszeichnungen erhalten?

Auszeichnung Ausgezeichnete Person Tätigkeitsbereich „Mehnat Shuhrati“-Orden Rustam Assakalov Griechisch-römisches Ringen, Cheftrainer „Do‘stlik“-Orden Isroil Madrimov Profiboxen

Was ist das Hauptziel des Dekrets?

Staatliche Auszeichnungen zielen darauf ab, die Arbeit von Vertretern verschiedener Bereiche anzuerkennen, die zur Entwicklung des Landes beitragen.

Das Dekret hebt insbesondere effektive Dienste bei der Entwicklung von Wissenschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Sport, Kultur, Kunst und Medien sowie die Stärkung von Frieden und Harmonie in der Gesellschaft und die Erziehung der Jugend im Geiste des Patriotismus hervor.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Auszeichnung von Sportvertretern ein weiteres Zeichen der Aufmerksamkeit, die der Entwicklung des Sports im Land und seiner Bedeutung für die Gesellschaft entgegengebracht wird.

Fazit

Auf Grundlage des anlässlich des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit Usbekistans erlassenen Präsidialdekrets wurden der Cheftrainer der Nationalmannschaft im griechisch-römischen Ringen, Rustam Assakalov mit dem „Mehnat Shuhrati“-Ordenund der Profiboxer Isroil Madrimov mit dem „Do‘stlik“-Orden ausgezeichnet.

Für diese beiden Sportvertreter sind diese Auszeichnungen eine hohe staatliche Anerkennung ihrer beruflichen Laufbahn.