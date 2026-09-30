Jalgasbay Berdimuratov gewinnt Bronzemedaille mit 9:1

In Aichi–Nagoya hat die usbekische Delegation eine weitere Medaille gewonnen. Im griechisch-römischen Ringen in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm trat Jalgasbay Berdimuratov im Kampf um die Bronzemedaille gegen den Kasachen Shamil Ojayev an und siegte mit 9:1.

Dies teilte das Sportministerium der Republik Usbekistan mit.

Entscheidender Kampf um Bronze

Für Berdimuratov war das Duell ein wichtiger Kampf, um den Sprung auf das Podium zu schaffen. Unser Landsmann dominierte den Kampf gegen den kasachischen Vertreter Shamil Ojayev und gewann schließlich mit 9:1.

Damit wurde Jalgasbay Berdimuratov zum Gewinner der Bronzemedaille bei den Asienspielen in Aichi–Nagoya.

Der usbekische Vertreter stieg in der 87-kg-Klasse auf das Podium.

Die nächste Auszeichnung für Usbekistan

Die Medaille von Berdimuratov war ein weiteres wichtiges Ergebnis für die usbekische Delegation im griechisch-römischen Ringen in Aichi–Nagoya.

Besonders der überzeugende 9:1-Sieg im Kampf um Bronze zeigte, dass der usbekische Ringer den Wettbewerb mit einem würdigen Ergebnis beendete.

Die Asienspiele in Aichi und Nagoya dauern an. Für die usbekischen Athleten steht der Kampf um weitere Medaillen noch bevor.

Jalgasbay Berdimuratov hat sich heute in die Liste der Bronzemedaillengewinner des Wettbewerbs eingetragen.