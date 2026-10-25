Dreijähriges Mädchen nach Zahnarztbesuch in Kasachstan im Koma

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Dreijähriges Mädchen nach Zahnarztbesuch in Kasachstan im Koma

In der kasachischen Region Pawlodar ist ein dreijähriges Mädchen nach einem Zahnarztbesuch ins Koma gefallen. Angehörigen zufolge setzte der Arzt die Behandlung fort, obwohl das Kind während der Zahnbehandlung Atembeschwerden hatte. Derzeit kämpfen Ärzte seit drei Tagen um das Leben des Mädchens. Dies berichtete Tengrinews .

Die Angehörigen des Kindes gaben an, dass sich der Zustand des Mädchens während der zahnärztlichen Behandlung drastisch verschlechtert habe. Ihre Tante erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass die Augen des Kindes eingefallen seien und seine Atmung gestört war. Ihrer Aussage nach habe der Arzt die Behandlung jedoch nicht abgebrochen.

„Als die Mutter schrie, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimme, sagte der Arzt, dieser Zustand würde vorübergehen“, so die Frau.

Sie betonte, dass die Mutter um einen Krankenwagen gebeten habe, der Arzt jedoch nicht sofort auf diese Bitte reagierte.

„Nachdem meine Schwester geweint hatte, rief eine Krankenschwester aus dem Nachbarraum den Notdienst. Das Kind war bewusstlos und hatte Schaum vor dem Mund. Der Arzt leistete keine medizinische Hilfe, ging zur Seite und versuchte nicht, dem Kind zu helfen. Dadurch ging wertvolle Zeit verloren. Es ist unklar, welche Behandlungen durchgeführt wurden und welches Medikament dem Mädchen verabreicht wurde“, erzählte sie.

Laut der Angehörigen blieb das Herz des Mädchens stehen, während sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein zweiter Herzstillstand ereignete sich im Krankenhaus.

„Das Kind liegt seit drei Tagen auf der Intensivstation, ist bewusstlos und im Koma“, fügte die Frau aus Pawlodar hinzu.

Die Gesundheitsbehörde der Region Pawlodar bestätigte ebenfalls, dass sich das Mädchen in einem äußerst kritischen Zustand befindet. Offiziellen Angaben zufolge wurde das 2023 geborene Kind am 21. Oktober ins Krankenhaus eingeliefert. Es wurde nicht in der Aufnahmeabteilung festgehalten, sondern direkt auf die Intensivstation verlegt.

Das Mädchen ist an ein Beatmungsgerät angeschlossen und erhält eine intensivmedizinische Behandlung. Zudem fand eine telemedizinische Beratung mit Spezialisten des Nationalen Wissenschaftszentrums für Mutter und Kind sowie des Nationalen Wissenschaftszentrums für Herzchirurgie statt. Dabei wurden die Behandlungsstrategie und weitere medizinische Maßnahmen abgestimmt.

Was sagt die Zahnklinik?

Die Zahnklinik, in der das Mädchen behandelt wurde, äußerte sich zu dem Vorfall und erklärte, dass die Sicherheit der Patienten und die Qualität der medizinischen Dienstleistungen für sie oberste Priorität hätten.

„Alle Behandlungen werden streng nach medizinischen Protokollen durchgeführt. Derzeit läuft eine offizielle Untersuchung, um alle objektiven Umstände und Ursachen des Vorfalls zu klären. Bis zum Abschluss der Untersuchung ist es verfrüht, Schlussfolgerungen über ein Fehlverhalten der Klinikmitarbeiter zu ziehen“, heißt es in der Stellungnahme der Klinik.

Die Vertreter der Klinik wiesen zudem darauf hin, dass die Verbreitung falscher Informationen und Verleumdung gesetzlich strafbar seien.

Nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörde untersuchen die Strafverfolgungsbehörden derzeit die Details des Vorfalls. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse wird eine rechtliche Bewertung vorgenommen. Die Behörde teilte zudem mit, dass die Klinik medizinische Leistungen im Rahmen staatlicher Aufträge erbringt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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