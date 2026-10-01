Der usbekische Ringer Alisher G‘aniyev hat sich bei den Asienspielen Aichi–Nagoya–2026 erfolgreich bis ins Finale gekämpft. Doch im entscheidenden Duell gegen seinen kirgisischen Kontrahenten musste sich unser Landsmann am Ende mit der Silbermedaille begnügen.

Das Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft im griechisch-römischen Ringen hat damit das Konto der nationalen Delegation um eine weitere Auszeichnung bereichert.

G‘aniyevs souveräner Weg ins Finale

Alisher G‘aniyev vertrat bei den Asienspielen Aichi–Nagoya–2026 die Ehre seines Landes in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm.

Bereits in den ersten Runden des Turniers zeigte er, dass er mit ernsten Ambitionen nach Japan gereist war. G‘aniyev absolvierte die Kämpfe bis zum Finale erfolgreich und sicherte sich das Recht, um die wichtigste Medaille – Gold – zu kämpfen.

Dieses Ergebnis an sich ist bereits ein bedeutender Erfolg für das usbekische griechisch-römische Ringen.

Der letzte Kampf um Gold im Finale

Im entscheidenden Duell traf G‘aniyev auf einen Vertreter aus Kirgisistan.

Das Finale war von kompromisslosen Kämpfen geprägt. Beide Ringer setzten alles daran, den Titel bei den Asienspielen zu gewinnen. Obwohl G‘aniyev seinem Gegner während des gesamten Kampfes Paroli bot, lag die Oberhand am Ende beim kirgisischen Sportler.

Infolgedessen beendete Alisher G‘aniyev das Finale auf dem zweiten Platz und sicherte sich die Silbermedaille der Asienspiele.

Für G‘aniyev fehlte nur ein Schritt zum Gold, doch seine erfolgreiche Leistung bis zum Finale reiht ihn in die Riege der Medaillengewinner von Aichi–Nagoya–2026 ein.

Die nächste Medaille für die usbekische Delegation

Alisher G‘aniyevs Silbermedaille war eine der nächsten Auszeichnungen für die usbekische Delegation in Aichi–Nagoya.

Während der Wettbewerbe kämpfen usbekische Athleten in verschiedenen Ringerdisziplinen sowie in anderen Sportarten hart um Medaillen.

G‘aniyevs Einzug ins Finale wurde als ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis der Nationalmannschaft im griechisch-römischen Ringen bei den Asienspielen festgehalten.

Kein Gold, aber das Finale selbst ist ein großer Erfolg

Im Sport muss man sich manchmal mit einer Silbermedaille begnügen, auch wenn man dem Titel am nächsten war. Für Alisher G‘aniyev verlief das Finale in Aichi–Nagoya–2026 genau so.

Obwohl er die Goldmedaille nicht gewinnen konnte, wurde er zum Medaillengewinner der Asienspiele in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm.

Für die usbekische Delegation war G‘aniyevs Silbermedaille ein weiterer wertvoller Gewinn für den Medaillenschatz in Aichi–Nagoya. Die Wettbewerbe dauern noch an und unsere Landsleute stehen vor weiteren Kämpfen um neue Medaillen.