Qizilqum und Lokomotiv teilen sich die Punkte im direkten Duell

Im Rahmen des 25. Spieltags der Uzbekistan Super League kam es in Navoi zu einem der zentralen Duelle, Qizilqum empfing zu Hause das Team von Lokomotiv aus Taschkent. Das Aufeinandertreffen der direkten Tabellennachbarn verlief hart umkämpft und endete mit einem 1:1 Unentschieden.

Obwohl beide Seiten eine aktive Offensive zeigten, fielen alle Tore der Partie bereits in der ersten Halbzeit.

Blitzstart und Ausgleich in der ersten Hälfte

Vom Anpfiff an übten die Gastgeber massiven Druck aus, doch die „Eisenbahner“ ließen sich nicht beirren:

Blitz-Tor in der 3. Minute: Direkt zu Spielbeginn verwertete Shahzodbek Rahmatullayev eine präzise Vorlage von Jambuli Jigauri und brachte Qizilqum früh in Führung (1:0);

Antwort durch Topliyev: Die Gäste aus Taschkent erhöhten nach dem Rückstand das Tempo, und in der 40. Minute glich Bilol Topliyev nach einem genauen Zuspiel von Sardor Mirzayev aus (1:1);

Defensive Disziplin in der zweiten Halbzeit: Trotz zahlreicher Auswechslungen durch die Trainer in der zweiten Hälfte blieb das Tor vernagelt, sodass sich beide Teams mit einem Punkt begnügen mussten.

Situation in der Tabelle

Der gewonnene Punkt festigte die Positionen beider Klubs in der Tabelle:

Lokomotiv auf dem siebten Platz: Nach diesem Ergebnis erhöhten die Hauptstädter ihr Punktekonto auf 40 Zähler und verbleiben auf dem 7. Rang der Meisterschaft;

Qizilqums Verfolgung: Das Team aus Navoi steht mit 34 Punkten direkt hinter den „Eisenbahnern“ auf dem 8. Platz der Tabelle.

Spielbericht:

Superliga. 25. Spieltag

Qizilqum — Lokomotiv 1:1