Intensiver Kampf um Bronze in der Superliga: Navbahor besiegt Qizilqum auswärts

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Intensiver Kampf um Bronze in der Superliga: Navbahor besiegt Qizilqum auswärts

Im Rahmen des 27. Spieltags der usbekischen Superliga feierte der Namanganer Klub Navbahor in einem hart umkämpften Auswärtsspiel in Navoi einen knappen, aber äußerst wertvollen 1:0-Sieg gegen Qizilqum.

Das Schicksal der Begegnung wurde durch einen einzigen präzisen Angriff und einen eiskalten Abschluss kurz vor Ende der ersten Halbzeit entschieden.

Die entscheidende 39. Minute: Ein Tor durch das Duo Giyosov und Xolmatov

Während des gesamten Spiels setzten beide Mannschaften auf eine geordnete Defensive und vorsichtige Taktik:

  • Der entscheidende Moment in der ersten Halbzeit: In der 39. Minute fand der „Falke“ eine Lücke in der gegnerischen Abwehrreihe und startete einen schnellen Angriff. Ein präzises Zuspiel von Muhammadali Giyosov verwertete Mittelfeldspieler Diyor Xolmatov eiskalt zum Führungstreffer — 0:1;

  • Der Druck der Gastgeber aus Navoi: In der zweiten Halbzeit startete Qizilqum mehrere Angriffe, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des Namanganer Teams, angeführt vom Nationalspieler O‘tkir Yusupov, agierte souverän und hielt das Tor sauber.

Situation in der Tabelle: Navbahor erreicht 55 Punkte

Dieser Sieg verbessert die Position der Namanganer im Rennen um die Medaillen kurz vor Saisonende erheblich:

  • Festigung des Platzes in den Top 3: Nach der Rückkehr mit wichtigen 3 Punkten aus der Fremde erhöhte Navbahor sein Punktekonto auf 55 Zähler und festigte damit den 3. Platz in der Superliga-Tabelle weiter;

  • Qizilqum im Mittelfeld: Das Team aus Navoi, das zu Hause Punkte liegen ließ, verbleibt mit 35 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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