Stars des 27. Spieltags: Die besten 11 Spieler der Uzbekistan Super League stehen fest

Nach Abschluss der Spiele des 27. Spieltags der Uzbekistan Super League wurde die offizielle symbolische Auswahlmannschaft bekannt gegeben, die aus Spielern besteht, die durch ihre herausragenden Leistungen auf ihren Positionen maßgeblich zum Erfolg ihrer Teams beigetragen haben.

In diese Aufstellung wurden neben Vertretern der großen Hauptstadtklubs auch Leistungsträger aufgenommen, die bei ihren regionalen Vereinen geglänzt haben.

Defensive Stabilität und ein zuverlässiger Torhüter

Die Auswahl der Verteidigungslinie und des Torhüters für die symbolische Elf des Spieltags erfolgte nach hartem Wettbewerb:

Der Fels von Xorazm im Tor: Der Torhüter von Xorazm, Umid Ergashev wurde aufgrund seiner sicheren Paraden und seiner Aktivität bei der Wahrung der weißen Weste als bester Torhüter des Spieltags ausgezeichnet;

Das solide Abwehr-Quartett: In der Verteidigungslinie fanden der Außenverteidiger von Paxtakor, Sherzod Nasrullayev, der Kapitän von Nasaf, Umarbek Eshmurodov, von Navbahor, Muhammadqodir Hamraliyev sowie der erfahrene Verteidiger von Neftchi, Anvar G‘ofurov ihren Platz.

Mittelfeld- und Angriffs-Benefiz

Im Mittelfeld und im Angriff wurden Akteure mit hoher Kreativität und einem ausgeprägten Torinstinkt versammelt:

Kontrolle im Mittelfeld: Der offensive Mittelfeldspieler von Paxtakor, Dostonbek Hamdamov und der Spielmacher von Navbahor, Diyor Xolmatov inszenierten die gefährlichen Angriffe ihrer Teams, während von Nasaf Oybek Rustamov und von Lokomotiv Suhrob Nurulloyev für die nötige Balance sorgten;

Das Duo der Tormaschinen: Die Angriffsreihe wurde vom Torjäger von Lokomotiv, Temurxo‘ja Abduxoliqov sowie dem Spieler, der in dieser Saison im Trikot des Klubs Dinamo Samarkand glänzt, Anvar Hojimirzayev besetzt.

Die vollständige symbolische Elf des 27. Spieltags der Uzbekistan Super League

Position Spieler Verein Hauptmerkmal am Spieltag Torhüter Umid Ergashev Xorazm Weiße Weste und Paraden Verteidiger Sherzod Nasrullayev Paxtakor Aktivität auf der Außenbahn und solide Abwehr Verteidiger Umarbek Eshmurodov Nasaf Führungsrolle im Abwehrzentrum Verteidiger Muhammadqodir Hamraliyev Navbahor Zweikampfstärke und Stellungsspiel Verteidiger Anvar G‘ofurov Neftchi Erfahrung und Stabilität in der Defensive Mittelfeldspieler Dostonbek Hamdamov Paxtakor Angriffsaufbau und Schnelligkeit Mittelfeldspieler Diyor Xolmatov Navbahor Kreative Pässe im Zentrum Mittelfeldspieler Oybek Rustamov Nasaf Pressing und Unterbindung von Angriffen Mittelfeldspieler Suhrob Nurulloyev Lokomotiv Gefahr über die Außenbahn Stürmer Temurxo‘ja Abduxoliqov Lokomotiv Pressing im Sturmzentrum und Tore Stürmer Anvar Hojimirzayev Dinamo Samarkand Effizienz und spielentscheidende Aktionen

Das hohe Tempo, das am 27. Spieltag in allen Mannschaftsteilen gezeigt wurde, unterstreicht, dass der Kampf um die Meisterschaft, Medaillen und den Klassenerhalt in der entscheidenden Phase der Super League seinen Höhepunkt erreicht hat.