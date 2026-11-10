Stars des 27. Spieltags: Die besten 11 Spieler der Uzbekistan Super League stehen fest

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Stars des 27. Spieltags: Die besten 11 Spieler der Uzbekistan Super League stehen fest

Nach Abschluss der Spiele des 27. Spieltags der Uzbekistan Super League wurde die offizielle symbolische Auswahlmannschaft bekannt gegeben, die aus Spielern besteht, die durch ihre herausragenden Leistungen auf ihren Positionen maßgeblich zum Erfolg ihrer Teams beigetragen haben.

In diese Aufstellung wurden neben Vertretern der großen Hauptstadtklubs auch Leistungsträger aufgenommen, die bei ihren regionalen Vereinen geglänzt haben.

Defensive Stabilität und ein zuverlässiger Torhüter

Die Auswahl der Verteidigungslinie und des Torhüters für die symbolische Elf des Spieltags erfolgte nach hartem Wettbewerb:

  • Der Fels von Xorazm im Tor: Der Torhüter von Xorazm, Umid Ergashev wurde aufgrund seiner sicheren Paraden und seiner Aktivität bei der Wahrung der weißen Weste als bester Torhüter des Spieltags ausgezeichnet;

  • Das solide Abwehr-Quartett: In der Verteidigungslinie fanden der Außenverteidiger von Paxtakor, Sherzod Nasrullayev, der Kapitän von Nasaf, Umarbek Eshmurodov, von Navbahor, Muhammadqodir Hamraliyev sowie der erfahrene Verteidiger von Neftchi, Anvar G‘ofurov ihren Platz.

Mittelfeld- und Angriffs-Benefiz

Im Mittelfeld und im Angriff wurden Akteure mit hoher Kreativität und einem ausgeprägten Torinstinkt versammelt:

  • Kontrolle im Mittelfeld: Der offensive Mittelfeldspieler von Paxtakor, Dostonbek Hamdamov und der Spielmacher von Navbahor, Diyor Xolmatov inszenierten die gefährlichen Angriffe ihrer Teams, während von Nasaf Oybek Rustamov und von Lokomotiv Suhrob Nurulloyev für die nötige Balance sorgten;

  • Das Duo der Tormaschinen: Die Angriffsreihe wurde vom Torjäger von Lokomotiv, Temurxo‘ja Abduxoliqov sowie dem Spieler, der in dieser Saison im Trikot des Klubs Dinamo Samarkand glänzt, Anvar Hojimirzayev besetzt.

Die vollständige symbolische Elf des 27. Spieltags der Uzbekistan Super League

Position

Spieler

Verein

Hauptmerkmal am Spieltag

Torhüter

Umid Ergashev

Xorazm

Weiße Weste und Paraden

Verteidiger

Sherzod Nasrullayev

Paxtakor

Aktivität auf der Außenbahn und solide Abwehr

Verteidiger

Umarbek Eshmurodov

Nasaf

Führungsrolle im Abwehrzentrum

Verteidiger

Muhammadqodir Hamraliyev

Navbahor

Zweikampfstärke und Stellungsspiel

Verteidiger

Anvar G‘ofurov

Neftchi

Erfahrung und Stabilität in der Defensive

Mittelfeldspieler

Dostonbek Hamdamov

Paxtakor

Angriffsaufbau und Schnelligkeit

Mittelfeldspieler

Diyor Xolmatov

Navbahor

Kreative Pässe im Zentrum

Mittelfeldspieler

Oybek Rustamov

Nasaf

Pressing und Unterbindung von Angriffen

Mittelfeldspieler

Suhrob Nurulloyev

Lokomotiv

Gefahr über die Außenbahn

Stürmer

Temurxo‘ja Abduxoliqov

Lokomotiv

Pressing im Sturmzentrum und Tore

Stürmer

Anvar Hojimirzayev

Dinamo Samarkand

Effizienz und spielentscheidende Aktionen

Stars des 27. Spieltags: Die besten 11 Spieler der Uzbekistan Super League stehen fest

Das hohe Tempo, das am 27. Spieltag in allen Mannschaftsteilen gezeigt wurde, unterstreicht, dass der Kampf um die Meisterschaft, Medaillen und den Klassenerhalt in der entscheidenden Phase der Super League seinen Höhepunkt erreicht hat.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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