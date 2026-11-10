Stars des 27. Spieltags: Die besten 11 Spieler der Uzbekistan Super League stehen fest
Nach Abschluss der Spiele des 27. Spieltags der Uzbekistan Super League wurde die offizielle symbolische Auswahlmannschaft bekannt gegeben, die aus Spielern besteht, die durch ihre herausragenden Leistungen auf ihren Positionen maßgeblich zum Erfolg ihrer Teams beigetragen haben.
In diese Aufstellung wurden neben Vertretern der großen Hauptstadtklubs auch Leistungsträger aufgenommen, die bei ihren regionalen Vereinen geglänzt haben.
Defensive Stabilität und ein zuverlässiger Torhüter
Die Auswahl der Verteidigungslinie und des Torhüters für die symbolische Elf des Spieltags erfolgte nach hartem Wettbewerb:
Der Fels von Xorazm im Tor: Der Torhüter von Xorazm, Umid Ergashev wurde aufgrund seiner sicheren Paraden und seiner Aktivität bei der Wahrung der weißen Weste als bester Torhüter des Spieltags ausgezeichnet;
Das solide Abwehr-Quartett: In der Verteidigungslinie fanden der Außenverteidiger von Paxtakor, Sherzod Nasrullayev, der Kapitän von Nasaf, Umarbek Eshmurodov, von Navbahor, Muhammadqodir Hamraliyev sowie der erfahrene Verteidiger von Neftchi, Anvar G‘ofurov ihren Platz.
Mittelfeld- und Angriffs-Benefiz
Im Mittelfeld und im Angriff wurden Akteure mit hoher Kreativität und einem ausgeprägten Torinstinkt versammelt:
Kontrolle im Mittelfeld: Der offensive Mittelfeldspieler von Paxtakor, Dostonbek Hamdamov und der Spielmacher von Navbahor, Diyor Xolmatov inszenierten die gefährlichen Angriffe ihrer Teams, während von Nasaf Oybek Rustamov und von Lokomotiv Suhrob Nurulloyev für die nötige Balance sorgten;
Das Duo der Tormaschinen: Die Angriffsreihe wurde vom Torjäger von Lokomotiv, Temurxo‘ja Abduxoliqov sowie dem Spieler, der in dieser Saison im Trikot des Klubs Dinamo Samarkand glänzt, Anvar Hojimirzayev besetzt.
Die vollständige symbolische Elf des 27. Spieltags der Uzbekistan Super League
Position
Spieler
Verein
Hauptmerkmal am Spieltag
Torhüter
Umid Ergashev
Xorazm
Weiße Weste und Paraden
Verteidiger
Sherzod Nasrullayev
Paxtakor
Aktivität auf der Außenbahn und solide Abwehr
Verteidiger
Umarbek Eshmurodov
Nasaf
Führungsrolle im Abwehrzentrum
Verteidiger
Muhammadqodir Hamraliyev
Navbahor
Zweikampfstärke und Stellungsspiel
Verteidiger
Anvar G‘ofurov
Neftchi
Erfahrung und Stabilität in der Defensive
Mittelfeldspieler
Dostonbek Hamdamov
Paxtakor
Angriffsaufbau und Schnelligkeit
Mittelfeldspieler
Diyor Xolmatov
Navbahor
Kreative Pässe im Zentrum
Mittelfeldspieler
Oybek Rustamov
Nasaf
Pressing und Unterbindung von Angriffen
Mittelfeldspieler
Suhrob Nurulloyev
Lokomotiv
Gefahr über die Außenbahn
Stürmer
Temurxo‘ja Abduxoliqov
Lokomotiv
Pressing im Sturmzentrum und Tore
Stürmer
Anvar Hojimirzayev
Dinamo Samarkand
Effizienz und spielentscheidende Aktionen
Das hohe Tempo, das am 27. Spieltag in allen Mannschaftsteilen gezeigt wurde, unterstreicht, dass der Kampf um die Meisterschaft, Medaillen und den Klassenerhalt in der entscheidenden Phase der Super League seinen Höhepunkt erreicht hat.
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