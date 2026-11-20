In der 28. Runde der usbekischen Superliga fand das nächste Duell in der Stadt Olmaliq statt. Dabei empfing der lokale Verein OKMK den Club Qizilqum aus Navoiy und verlor mit 0:1. Während der regulären Spielzeit blieb das Tor sauber. Doch eine Auswechslung des Trainerstabs der Gäste in der 88. Minute entschied das Spiel: Der für Otabek Jo‘raqo‘ziyev eingewechselte

Roman Papariga traf nur drei Minuten später – in der 90.+1 Minute der Nachspielzeit – ins Tor der Gastgeber und sicherte seinem Team den Sieg. Situation in der Tabelle

Nach diesem Ergebnis bleiben die „Bergleute“ mit

45 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz (zuvor war Lokomotiv durch einen Sieg gegen Paxtakor mit 46 Punkten auf den 4. Platz geklettert). Die „Goldgräber“, die einen wertvollen Auswärtssieg errangen, erhöhten ihr Punktekonto auf 38 Zähler und kletterten auf den 8. Platz. Statistiken OKMK Qizilqum

Endstand 1 Torschütze — 0 Roman Papariga (90.+1') Tabellenplatz 5. Platz (45 Punkte) 8. Platz (38 Punkte) Spielbericht und Aufstellungen Superliga. 28. Runde OKMK — Qizilqum 0:1 Tor: Roman Papariga (90.+1).

OKMK:

35. Javohir Ilyosov, 4. Mirjamol Qosimov (21. Xazrat Tursunqulov, 60), 5. Giorgi Papava, 6. Avazbek O‘lmasaliyev (8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 46), 7. Dilshod Ahmadaliyev, 9. Aziz Xolmurodov (88. Siyavash Haqnazariy, 60), 10. Asadbek Sobirjonov, 17. Nodir Abdurazzoqov (77. Ivan Peshich, 60), 22. Saidafzalxon Axrorov (19. Ahmadullo Muqumjonov, 72), 28. Arixiro Sentoku, 44. Abror Karimov. Qizilqum:

1. Farhod Rahmatov, 4. Ilhom Vahobov (47. Ruslan Roziyev, 46), 7. Fayzullobek Jumanqo‘ziyev, 8. Shahzod Rahmatullayev (77. Diyor Raxmatilloyev, 46), 9. Shahzod Turopov, 10. Islom Kenjaboyev (18. Abbosbek Abdug‘afforov, 65), 15. Nikola Kumburovich (23. Samandar Shukurullayev, 26), 40. Nodirxon Ne’matxonov, 44. G‘iyosjon Rizaqulov, 70. Duglas Maykon, 88. Otabek Jo‘raqo‘ziyev (97. Roman Papariga, 88). Was war Ihrer Meinung nach der Grund für diese unerwartete Heimniederlage von OKMK und kann Qizilqum die Saison unter den Top 8 beenden? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

«Qizilqum»: 1. Farhod Rahmatov, 4. Ilhom Vahobov (47. Ruslan Roziyev, 46), 7. Fayzullobek Jumanqo‘ziyev, 8. Shahzod Rahmatullayev (77. Diyor Raxmatilloyev, 46), 9. Shahzod Turopov, 10. Islom Kenjaboyev (18. Abbosbek Abdug‘afforov, 65), 15. Nikola Kumburovich (23. Samandar Shukurullayev, 26), 40. Nodirxon Ne’matxonov, 44. G‘iyosjon Rizaqulov, 70. Duglas Maykon, 88. Otabek Jo‘raqo‘ziyev (97. Roman Papariga, 88).

Sizningcha, OKMKning o‘z maydonidagi ushbu kutilmagan mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘ldi va «Qizilqum» mavsumni kuchli sakkizlikda yakunlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!