In der Welt unseres Fußballs hat ein weiterer wichtiger und erwarteter Trainerwechsel stattgefunden. Die Führung des Klubs Qizilqum, der einen festen Platz in der usbekischen Superliga hat und als Hauptmannschaft der Region Navoi gilt, hat beschlossen, den Cheftrainerposten einem erfahrenen und bei den einheimischen Fans sehr bekannten Spezialisten zu übertragen. Offiziellen Angaben zufolge hat der bekannte Trainer Jamshid Saidov seine Arbeit als neuer Cheftrainer der Mannschaft aus Navoi aufgenommen.

Bevor er dieses Angebot annahm, war Jamshid Saidov während der laufenden Saison als Assistenztrainer im Stab des berühmten Klubs Lokomotiv aus Taschkent tätig. Die Verhandlungen zwischen der Führung des Klubs aus Navoi und dem erfahrenen Trainer wurden erfolgreich abgeschlossen, und beide Seiten unterzeichneten einen offiziellen Arbeitsvertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Nun liegt es am neuen Cheftrainer, das Team in der Tabelle nach oben zu führen und den von den Fans erwarteten attraktiven Fußball zu etablieren.

Bemerkenswert ist, dass dies nicht der erste Aufenthalt von Jamshid Saidov in der Region Navoi ist. Der erfahrene Spezialist arbeitete bereits während der Saisons 2023–2024 erfolgreich als Cheftrainer bei Qizilqum und hat die Herzen der einheimischen Fans erobert. Seine Rückkehr zum Team wurde von den Anhängern sehr herzlich und mit Freude aufgenommen.

Zur Erinnerung: Vor einigen Tagen hat sich die Führung der „Goldgräber“ aufgrund unbefriedigender Ergebnisse einvernehmlich von ihrem bisherigen Cheftrainer Akmal Rustamov getrennt und ihn offiziell entlassen. Wir hoffen, dass die Ankunft von Jamshid Saidov frischen Wind und eine neue Ära der Siege einläutet. Wir unsererseits wünschen dem neuen Trainer nur Glück und Erfolg bei den kommenden intensiven Spielen mit Qizilqum!

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