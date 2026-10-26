Wunder in der Schachgeschichte: 11-jährige Britin bricht 38-jährigen Rekord

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Wunder in der Schachgeschichte: 11-jährige Britin bricht 38-jährigen Rekord

Ein neues Kapitel in der Weltgeschichte des Schachs wurde aufgeschlagen: Großbritannien 11-jährige Bodhana Sivanandan hat einen fast vier Jahrzehnte alten Rekord gebrochen und den Titel als jüngste weibliche Internationale Meisterin (WIM / International Master Norm) der Schachgeschichte errungen.

Dieser beispiellose Erfolg wurde beim prestigeträchtigen European Club Cup in Montenegro erzielt und rückte sie in den Fokus der internationalen Schachgemeinschaft und der Sportmedien.

Entscheidendes Duell und historischer Sieg

Die entscheidende Partie spielte eine wichtige Rolle beim Aufstellen des Rekords durch das junge Talent:

  • Sieg gegen schwedische Gegnerin: Bodhana besiegte in der letzten entscheidenden Runde des European Club Cup in Montenegro die erfahrene schwedische Schachspielerin Viktoria Johansson;

  • 38-jähriges Ergebnis übertroffen: Dank dieser erzielten Punkte brach die 11-jährige Sportlerin den seit 38 Jahren bestehenden Altersrekord bei den Frauen;

  • Siebtbeste Platzierung weltweit: In der globalen Rangliste der jüngsten Schachspieler, die jemals die Anforderungen für den Internationalen Meistertitel (sowohl bei Männern als auch bei Frauen) erfüllt haben, belegte Sivanandan den beachtlichen siebten Platz.

Beginn einer neuen Ära im Weltschach

Dieser Erfolg von Bodhana Sivanandan zeigt, dass der Generationswechsel und der rasante Aufstieg der Jugend im modernen Schach immer schneller voranschreiten:

  • Intellektuelles Phänomen: Experten bewerten das Erreichen einer solchen Norm im Alter von 11 Jahren und das beständige Spiel bei einem Club-Cup der Erwachsenen als ein einzigartiges Phänomen;

  • Nächstes Ziel — Großmeisterin: Experten sind der Meinung, dass das junge Talent bei diesem Tempo in naher Zukunft auch den Status der jüngsten weiblichen Großmeisterin der Schachgeschichte erreichen könnte.

Bodhana SivanandanEuropean Club CupInternationaler MeisterSchachRekord
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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