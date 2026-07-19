Der französische Kapitän Kylian Mbappe hat einen weiteren historischen Meilenstein in der Fußballwelt erreicht. Mit seinem Doppelpack im Spiel um den dritten Platz gegen England hat sich der Stürmer an die Spitze der ewigen Torschützenliste der FIFA-Weltmeisterschaften gesetzt. Der Star von Real Madrid kommt nun auf insgesamt 22 Tore und konnte damit den Rekord von Lionel Messi brechen. Dies berichtet Goal.com .

Dieser Erfolg brachte Mbappe jedoch keine uneingeschränkte Freude. Laut Goal.com hat die 4:6-Niederlage der französischen Nationalmannschaft und die Tatsache, dass sie statt im Finale um die Bronzemedaille kämpfen mussten, die Stimmung des Spielers getrübt. Der Stürmer betonte, dass Mannschaftserfolge wichtiger seien als persönliche Leistungen, und machte deutlich, dass er ein Finale einem historischen Rekord vorgezogen hätte.

Kann Messi den Rekord zurückerobern?

Mbappe ist sich bewusst, dass seine Führung nicht lange anhalten könnte. Der argentinische Kapitän Lionel Messi steht bei 21 Toren und wird morgen im Finale gegen Spanien auflaufen. Mbappe schätzte die Chancen seines ehemaligen Teamkollegen hoch ein und zeigte sich überzeugt, dass er den Rekord schnell zurückholen werde.

"Leo trifft immer. Er wird morgen definitiv treffen, daran habe ich keinen Zweifel", erklärte Mbappe in einem Interview mit Fox Sports. Derzeit führt Mbappe auch das Rennen um den Goldenen Schuh des Turniers 2026 mit 10 Toren an. Messi folgt ihm mit 8 Treffern. Sollte der argentinische Star im Finale nicht glänzen, könnte Mbappe der erste Spieler der Geschichte werden, der diese Auszeichnung zweimal gewinnt.

Die Effizienz des französischen Stürmers ist ein beispielloses Phänomen im modernen Fußball. Er reiht sich in die Riege von Legenden wie Just Fontaine, Eusebio und Ronaldo ein, die es schafften, mehr als 8 Tore in einem einzigen Turnier zu erzielen. Dennoch ist die Stimmung im französischen Lager gedrückt, da die Defensivleistung des Teams stark kritisiert wird.

Insbesondere der Mittelfeldspieler des AC Mailand, Adrien Rabiot, bezeichnete die erste Halbzeit gegen England als "Schande". Seiner Meinung nach habe die Mannschaft im Spiel um den dritten Platz nicht die nötige Professionalität gezeigt. Mbappes persönlicher Rekord blieb vor diesem Hintergrund etwas im Schatten. Nun blickt die ganze Welt darauf, wie Lionel Messi auf Mbappes neuen Rekord reagieren wird.