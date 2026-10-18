Bakhodir Jalolov besiegt Solomon Dacres – 18. Sieg für den „Big Uzbek“ (Video)

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Bakhodir Jalolov besiegt Solomon Dacres – 18. Sieg für den „Big Uzbek“ (Video)

Großbritannien in der monumentalen und spektakulären O2 Arena in der Hauptstadt London, bei einem großen Profiboxabend, hat der Stolz des usbekischen Sports und zweifache Olympiasieger Bakhodir Jalolov seinen nächsten wichtigen Kampf bestritten.

In dem Duell im Schwergewicht trat unser Landsmann gegen den gefährlichen lokalen Boxer und britischen Herausforderer Solomon Dacresan und siegte souverän.

Ein 10-Runden-Kampf und ein heftiger Niederschlag in der 5. Runde

Das Duell verlief von den ersten Runden an unter der vollständigen Initiative und Kontrolle unseres Landsmanns:

  • Der Wendepunkt in der 5. Runde: Bakhodir Jalolov hielt die Distanz perfekt und schickte Dacres in der 5. Runde mit einer Serie harter Schläge schwer zu Boden (Niederschlag). Der britische Kämpfer schaffte es mit großer Mühe, wieder aufzustehen und den Kampf fortzusetzen;

  • Einstimmige Entscheidung der Punktrichter: Der Kampf dauerte die vollen 10 Runden. Nach Abschluss aller Runden bestätigte das Kampfgericht einstimmig mit 99:91 offiziell die Überlegenheit des „Big Uzbek“;

  • Unterstützung in London: Trotz des Gegners, der vor heimischem Publikum kämpfte, bewies Bakhodir mit Standhaftigkeit und hoher Technik erneut seine Klasse auf britischem Boden.

Boxer-Statistik: 18 Siege und ein Schritt in Richtung Weltmeistertitel

Dieser Erfolg verbesserte die Position des usbekischen Schwergewichtlers in der Weltrangliste weiter:

  • Bakhodir Jalolovs Bilanz: Unser Landsmann hatte im Mai dieses Jahres den Kroaten Agron Smakici in der siebten Runde durch technischen K.o. besiegt. Nach diesem Sieg erreichte seine Bilanz 18 Siege (davon 15 vorzeitig durch K.o.) und er baute seine ungeschlagene Serie erfolgreich aus;

  • Solomon Dacres' Bilanz: Der britische Boxer, der zuletzt im Juli 2025 den Ukrainer Vladislav Sirenko nach Punkten besiegte, steht nun bei 10 Siegen und 2 Niederlagen; verzeichnet;

  • Hauptkampf des Abends: Im zentralen Duell dieses Boxabends in London treffen zwei berühmte britische Schwergewichtsstars aufeinander — Daniel Dubois und Fabio Wardley. werden gegeneinander antreten.

Dieser glänzende Sieg in der Londoner Arena bringt Bakhodir Jalolov einen weiteren Schritt näher an den Status eines offiziellen Herausforderers für die prestigeträchtigsten Weltmeistertitel im Profiboxen.

Bakhodir JalolovSolomon DacresProfiboxenO2 ArenaSchwergewicht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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