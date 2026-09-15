Das olympische Feuer nimmt Kurs auf Samarkand: Anand übergibt die heilige Fackel an Sindarov

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Das olympische Feuer nimmt Kurs auf Samarkand: Anand übergibt die heilige Fackel an Sindarov

Auf der Weltkarte des Schachs ist ein neues Usbekistans ein weiteres unvergessliches, historisches Ereignis eingetreten, das die großen Siege und das hohe Ansehen des Landes bestätigt. In Indien, der Heimat des Schachs, fand die traditionelle Fackelstaffel der Weltschacholympiade in einer beispiellosen, feierlichen Atmosphäre statt. Bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung übergaben der amtierende Präsident des Weltschachverbandes (FIDE), der 5-fache Weltmeister und legendäre Großmeister Viswanathan Anand sowie der Präsident des indischen Schachverbandes Nitin Narang die symbolische Fackel, die das olympische Feuer trägt, offiziell und feierlich an unser Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, unseren talentierten Großmeister Javokhir Sindarov.

Dieses heilige Feuer macht sich nun auf den Weg zur 46. Weltschacholympiade, die in der alten und ewig jungen Stadt Samarkand stattfinden wird, wo die Meister des geistigen Sports aus der ganzen Welt zusammenkommen. Was macht dieses globale Sportereignis, dessen Gastgeber Samarkand sein wird, so historisch? Wie stark sind die Ambitionen der usbekischen Schachschule auf den nächsten Goldtitel, und welchen neuen Geist wird das Treffen der weltweiten Schachgrößen in Samarkand der internationalen Gemeinschaft verleihen?

Ehrung der Legenden und Übergabe des Feuers: Die Zeremonie in Indien

Die emotionalsten Momente der traditionellen Fackelstaffel:

  • Die persönliche Ehrerbietung von Viswanathan Anand: Die lebende Legende des Weltschachs und amtierende FIDE-Führungskraft Viswanathan Anand übergab das olympische Feuer persönlich in die Hände des jungen usbekischen Großmeisters;

  • Die Teilnahme von Nitin Narang: Der Präsident des indischen Schachverbandes, Nitin Narang, nahm an der Zeremonie teil und Usbekistans beispiellosen Beitrag zur Entwicklung des Weltschachs anerkannte;

  • Javokhir Sindarov als Symbol des Vertrauens: Dass diese Mission Javokhir Sindarov übertragen wurde, der bei der 44. Schacholympiade die Goldmedaille gewann und die Ehre unseres Landes verteidigte, zeugt vom hohen Status des usbekischen Sports;

  • Der Start der Staffel: Das symbolische Feuer hat sich offiziell auf den Weg gemacht, um usbekischen Boden zu erreichen – Samarkand, das Zentrum der Großen Seidenstraße.

Samarkand-2026: Die Herausforderung der 46. Weltschacholympiade

Die alte Stadt wird Tausende von Schachmeistern aus Hunderten von Ländern der Welt willkommen heißen:

  • Historische Gastgeberrolle: Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird Usbekistan den prestigeträchtigsten und umfangreichsten Mannschaftswettbewerb im Schach ausrichten;

  • Die Welt blickt auf Samarkand: Bei der 46. Weltschacholympiade werden die besten Großmeister und Experten aus rund 200 Ländern der Welt an den Brettern zusammenkommen;

  • Infrastruktur und hochkarätige Vorbereitung: Das Tourismuszentrum von Samarkand und die neuen Kongresshallen haben die komfortabelsten Bedingungen für die internationale Schach-Elite geschaffen;

  • Förderung von Tourismus und Kultur: Der Wettbewerb Usbekistans reiches historisches Erbe, seine Kultur und sein touristisches Potenzial weltweit umfassend zu bewerben.

Die goldene Generation des usbekischen Schachs und die Ambitionen auf den Meistertitel

Unsere Schachspieler streben auch zu Hause nur den absoluten Meistertitel an:

  • Die Fortsetzung des Heldentums von Chennai 2022: Unsere Jungs, die bei der Weltschacholympiade im indischen Chennai den Siegerpokal in die Höhe stemmten, werden nun versuchen, den Meistertitel im eigenen Land zu verteidigen;

  • Das Trio Nodirbek, Javokhir und Nodirbek: Unsere hochbegabten Großmeister wie Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev und Shamsiddin Vokhidov belegen Spitzenplätze in den Weltranglisten und gehen als Favoriten ins Rennen;

  • Status als Schachnation: Die auf staatlicher Ebene geschaffenen systematischen Bedingungen und die Erfolge junger Talente haben Usbekistan bereits zu einem der führenden Zentren des Weltschachs gemacht.

Die olympische Fackel, die in den Händen von Javokhir Sindarov leuchtet, dient als Stolz des gesamten usbekischen Volkes, als Symbol der Kraft unseres nationalen Sports und als heiliger Vorbote des weltbewegenden geistigen Kampfes, der in Samarkand erwartet wird.

Glauben Sie, dass unsere Landsleute bei der 46. Weltschacholympiade in Samarkand erneut das Siegertreppchen erklimmen und die Goldmedaillen im eigenen Land behalten können? Wie bewerten Sie die Übernahme dieser historischen Fackel durch Javokhir Sindarov? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel, der den glorreichen historischen Momenten des usbekischen Schachs gewidmet ist, mit all Ihren Freunden, Verwandten und Schachbegeisterten!

46. WeltschacholympiadeSamarkandJavokhir SindarovViswanathan AnandSchach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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