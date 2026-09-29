Schachpalast mit 500 Plätzen wird in Neu-Taschkent errichtet

Nach dem historischen Sieg in Samarkand in Usbekistan wurden weitere große Pläne zur Entwicklung des Schachs bekannt gegeben. Bei der Ehrung der Sieger der 46. Schacholympiade im „Ko‘ksaroy“-Palast schlug Präsident Shavkat Mirziyoyev vor, einen modernen Schachpalast mit 500 Plätzen in Neu-Taschkent zu bauen.

Der neue Komplex wird nicht nur aus einem Saal für Schachpartien bestehen. Es ist geplant, auch Unterkünfte und Sportplätze einzurichten. Gleichzeitig werden neue Projekte definiert, die darauf abzielen, das System zur Ausbildung junger Schachspieler in verschiedenen Regionen des Landes zu erweitern.

Ein großer Schachkomplex entsteht in Neu-Taschkent

Der vorgeschlagene Schachpalast wird für 500 Plätze ausgelegt sein.

Neben der Möglichkeit, Schachtrainings und Turniere abzuhalten, ist die Schaffung der notwendigen Infrastruktur für die Vorbereitung der Sportler vorgesehen.

Das Projekt umfasst insbesondere:

einen modernen Schachsaal;

Unterkünfte für Sportler;

Sportplätze;

die notwendige Infrastruktur für das Training und die Vorbereitung von Schachspielern

sind geplant.

Diese Initiative wurde als Teil der Pläne präsentiert, Schach in Usbekistan nicht nur auf Wettbewerbsebene, sondern massenhaft und systematisch zu entwickeln.

Die Internationale Schachakademie Taschkent expandiert in die Regionen

Die Entwicklung des Schachs beschränkt sich nicht nur auf die Hauptstadt.

Den vorgelegten Informationen zufolge werden Filialen der Internationalen Schachakademie Taschkent in Samarkand, Xorazm und Farg‘ona eröffnet.

Dies soll dazu dienen, talentierte Jugendliche direkt in den Regionen zu identifizieren und ihre professionelle Ausbildung zu ermöglichen.

Ein weiterer wichtiger Bereich im Rahmen der Akademie ist die Einführung eines Systems zur Ausbildung hochqualifizierter Schachtrainer.

Somit liegt der Fokus nicht nur auf der Förderung starker Schachspieler, sondern auch auf der Erweiterung des Kreises qualifizierter Fachkräfte, die diese ausbilden.

Neue Möglichkeiten für Schachspieler mit einem Rating über 1500

Zu den neuen Initiativen gehört auch ein Mechanismus zur Unterstützung des Trainings von Schachspielern in privaten Clubs.

Dem Plan zufolge ist vorgesehen, dass 50 Prozent der Trainingskosten von Schachspielern mit einem FIDE-Rating von über 1500 Punkten in privaten Clubs vom Staat übernommen werden .

Dieser Mechanismus zielt darauf ab, zusätzliche Trainingsmöglichkeiten für Sportler zu erweitern, die sich ernsthaft mit Schach beschäftigen.

Besonders für Jugendliche, die ein professionelles Niveau anstreben, sind regelmäßiges Training und die Arbeit mit starken Experten von großer Bedeutung.

Das „Grand Chess“-Turnier wird in Usbekistan ausgetragen

Ein weiterer Weg, um die internationale Erfahrung der Schachspieler des Landes zu steigern, ist die Erhöhung der Anzahl prestigeträchtiger Turniere in Usbekistan selbst.

Zu diesem Zweck ist geplant, regelmäßig internationale Turniere unter der nationalen Marke „Uzbekistan Grand Chess“ zu organisieren.

Dadurch müssen lokale Schachspieler nicht jedes Mal ins Ausland reisen, um sich mit starken ausländischen Gegnern zu messen.

Die Zunahme internationaler Wettbewerbe in Usbekistan soll dazu dienen, die Erfahrung der lokalen Schachspieler zu erweitern und der neuen Generation die Anpassung an das Umfeld großer Turniere zu erleichtern.

Der Meistertitel in Samarkand markierte eine neue Etappe

Die heutigen Ergebnisse des usbekischen Schachs bilden den Hintergrund für diese Pläne.

Bei der in Samarkand ausgetragenen 46. Schacholympiade wurde die usbekische Herrenmannschaft Meister.

Zum Team gehörten Schachspieler wie Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Muhiddin Madaminov und Shamsiddin Vohidov, die den Namen des Landes erneut weltweit bekannt machten.

Nach diesem historischen Ergebnis wurden die Champions vom Staat angemessen belohnt.

Präsident Shavkat Mirziyoyev gab bekannt, dass die Olympiasieger 200.000 US-Dollar, ein Volkswagen-Auto und eine Wohnung erhalten haben.

Auch die Trainer wurden mit Geldpreisen und Autos ausgezeichnet.

Das Hauptziel ist nun die Vermehrung der Generation von Champions

Der Sieg in Samarkand war ein wichtiges Ergebnis für das usbekische Schach. Doch die Aufgabe nach diesem Erfolg ist noch umfassender: die Gestaltung eines stabilen und langfristigen Entwicklungssystems für Schach im Land.

Der Schachpalast mit 500 Plätzen in Neu-Taschkent, die Filialen der Akademie in den Regionen, das System zur Trainerausbildung, die Unterstützung des Trainings in privaten Clubs und das „Uzbekistan Grand Chess“-Turnier werden als Initiativen angesehen, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind.

Die Schachspieler, die heute in Samarkand den Meistertitel feiern, können morgen zu Vorbildern für die nächste Generation werden.

Das Wichtigste ist, sich nicht auf einen historischen Sieg im Schach zu beschränken, sondern das Ziel zu verfolgen, eine neue Schule für Champions in Usbekistan zu schaffen.