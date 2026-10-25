Bodhana Sivanandan bricht 38 Jahre alten Schachrekord

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Bodhana Sivanandan bricht 38 Jahre alten Schachrekord

GroßbritannienDie 11-jährige Schachspielerin Bodhana Sivanandan hat die Anforderungen erfüllt, um die jüngste internationale Meisterin der Frauen zu werden. Sie brach damit den Rekord von Judit Polgár, der seit 1988 bestand. Dies berichtete „The Guardian“.

Bodhana besiegte am 23. Oktober in der letzten Runde des European Club Cup im montenegrinischen Budva die Schwedin Viktoria Johansson. Mit 5,5 Punkten aus sieben Partien erreichte sie die dritte und letzte Norm für den Titel eines Internationalen Meisters. Zudem überschritt ihr Rating die erforderliche Marke von 2400 Elo-Punkten.

Bodhana erreichte dieses Ergebnis im Alter von 11 Jahren, 7 Monaten und 16 Tagen. Zuvor hielt die legendäre ungarische Schachspielerin Judit Polgár diesen Rekord, die 1988 die Anforderungen für den Titel eines Internationalen Meisters im Alter von 12 Jahren erfüllte.

Bodhana belegt nun den siebten Platz in der Liste der jüngsten Schachspieler, die die Anforderungen für den Titel eines Internationalen Meisters erfüllt haben. Der Usbeke Javokhir Sindarov erreichte dieses Ergebnis 2017 im Alter von 11 Jahren, 6 Monaten und 16 Tagen und steht auf dem sechsten Platz der Liste.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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