Was hat Gukesh von Sindarov gelernt? Er würdigt eine Eigenschaft des usbekischen Schachspielers

Der amtierende Schachweltmeister Gukesh Dommaraju sagte vor dem historischen Duell gegen den usbekischen Großmeister Javokhir Sindarov, dass er sich nicht nur von dessen schachlichem Können, sondern auch von seiner Einstellung zum Spiel inspirieren lasse. Der indische Star hob Sindarovs fröhliches Auftreten während der Partien und seine Fähigkeit, sich auch Zeit für andere Interessen im Leben zu nehmen, besonders hervor. Nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Beginn des Kampfes um die Weltmeisterschaft zwischen den beiden jungen Großmeistern. Die Schachwelt wartet auf das große Ereignis, das am 24. November beginnt. Auf der einen Seite steht der amtierende Weltmeister, der Inder Gukesh Dommaraju, auf der anderen Seite der Sieger des Kandidatenturniers, der Vertreter Usbekistans, Javokhir Sindarov. Interessanterweise sieht Gukesh kurz vor dem Kampf um den Weltmeistertitel nicht nur die Stärken seines Gegners am Brett, sondern auch dessen Einstellung zum Schach als Vorbild für sich selbst. «Sindarov sieht beim Schachspielen sehr glücklich aus» Gukesh sprach darüber in einem Gespräch mit dem fünffachen Weltmeister Viswanathan Anand und dem ChessBase India-Journalisten Sagar Shah.

«Eines der Dinge, die ich von Sindarov gelernt habe, ist, dass er beim Schachspielen sehr glücklich aussieht. Gleichzeitig beschäftigt er sich auch mit anderen interessanten Dingen. Ich denke, das inspiriert auch mich», sagte der amtierende Weltmeister. Diese Worte sind nicht nur ein Zeichen des Respekts gegenüber einem Rivalen. Gukesh betrachtet Sindarovs freudigen Ansatz zum Schach, seine Fähigkeit, das Spiel auch unter hohem Druck zu genießen, und seine Zeit für andere Interessen als ein positives Beispiel. Das bedeutet, dass die beiden Großmeister im kommenden Titelkampf nicht nur um Ideen auf dem Schachbrett ringen, sondern auch versuchen werden, sich einen Vorteil bei der mentalen Vorbereitung zu verschaffen. Zwei 20-jährige Großmeister kämpfen um die Weltmeisterschaft Javokhir Sindarov gewann das Kandidatenturnier 2026 und sicherte sich damit das Recht, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Nun steht er vor der größten Herausforderung seiner Karriere: den amtierenden Champion zu besiegen und die Schachkrone nach Usbekistan zu bringen. Gukesh wurde 2024 Weltmeister, nachdem er den Chinesen Ding Liren besiegt hatte. In Genf wird er seinen Titel zum ersten Mal verteidigen. Bemerkenswert ist, dass beide Spieler zu Beginn des Treffens 20 Jahre alt sein werden. Dies wird als das Duell zwischen den jüngsten Rivalen in der Geschichte der Weltmeisterschaft in die Annalen eingehen. Wann beginnt das historische Duell in Genf? Der Weltmeisterschaftskampf zwischen Gukesh Dommaraju und Javokhir Sindarov findet vom 24. November bis zum 12. Dezember in Genf, Schweiz, statt.