Wunder im Weltschach: Javohir Sindarov und Nodirbek Abdusattorov in der historischen Rangliste

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Wunder im Weltschach: Javohir Sindarov und Nodirbek Abdusattorov in der historischen Rangliste

Seltene Talente, die den höchsten Titel in der Welt des internationalen Schachs – den Großmeistertitel – bereits in ihrer Kindheit erreichten, standen schon immer im Fokus der Sportöffentlichkeit.

In der Geschichte des Weltschachs die 10 jüngsten Großmeister obwohl die offizielle Rangliste ständig aktualisiert wird, nehmen zwei strahlende Sterne der usbekischen Schachschule einen würdigen Platz in dieser historischen Liste ein: Javohir Sindarov sowie Nodirbek Abdusattorov nehmen einen verdienten Platz ein.

Die historischen Leistungen der usbekischen Wunderkinder

Die jungen Großmeister unseres Landes haben Rekorde aufgestellt, die einst die ganze Welt in Erstaunen versetzten:

  • Javohir Sindarovs Sensation: Als er 2018 alle Anforderungen für den Großmeistertitel erfüllte, war Javohir gerade einmal 12 Jahre und 10 Monate (und 8 Tage) alt. Er wurde damals offiziell als zweitjüngster Großmeister in der Schachgeschichte nach Sergey Karjakin anerkannt;

  • Nodirbek Abdusattorovs goldene Seite: Ein weiterer Landsmann, der später Weltmeister wurde, Nodirbek Abdusattorov hat ebenfalls einen Platz in dieser elitären Liste gefunden. Er errang diesen hohen Titel im Alter von 13 Jahren, 1 Monat und 11 Tagen und sicherte sich einen festen Platz in den Top 10 der schnellsten Großmeister der Schachgeschichte.

Abhimanyu Mishra – der absolute Rekordhalter auf dem Thron

Der absolute Rekord in der Schachgeschichte gehört seit 2021 dem jungen indischen Star Abhimanyu MishraEr brach den Rekord im Alter von 12 Jahren und 4 Monaten und beendete damit die 19-jährige Dominanz von Sergey Karjakin.

Die jüngsten Großmeister der Schachgeschichte: TOP-6

Die Liste der jüngsten Genies unseres Planeten sieht wie folgt aus:

  1. Abhimanyu Mishra – 12 Jahre, 4 Monate, 25 Tage

  2. Faustino Oro – 12 Jahre, 6 Monate, 26 Tage

  3. Sergey Karjakin – 12 Jahre, 7 Monate, 0 Tage

  4. Gukesh Dommaraju – 12 Jahre, 7 Monate, 17 Tage

  5. Yağız Kaan Erdoğmuş – 12 Jahre, 9 Monate, 29 Tage

  6. Javohir Sindarov – 12 Jahre, 10 Monate, 8 Tage

Dass die usbekischen Schachspieler in dieser prestigeträchtigen Rangliste Seite an Seite mit den besten Stars der Welt stehen, beweist einmal mehr, dass es kein Zufall ist, dass Usbekistan heute eine Schachgroßmacht ist.

Javohir SindarovNodirbek AbdusattorovAbhimanyu MishraSchachGroßmeister
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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