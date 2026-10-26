Wird Cristiano Ronaldo beim Spiel zwischen Pakhtakor und Al-Nassr in Taschkent dabei sein? Tickets sind bereits im Verkauf

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Wird Cristiano Ronaldo beim Spiel zwischen Pakhtakor und Al-Nassr in Taschkent dabei sein? Tickets sind bereits im Verkauf

Am 2. November wird im Pakhtakor-Stadion in Taschkent das Spiel zwischen dem lokalen Verein und dem saudi-arabischen Team Al-Nassr erwartet. Tickets für die Begegnung sind bereits im Verkauf und kosten bis zu 600.000 Sum.

Einer der wichtigsten Aspekte dieses Spiels sind die Ticketpreise. Während Fans bei einigen anderen Spielen von Pakhtakor freien Eintritt hatten, muss man für den Stadionbesuch bei dieser Partie deutlich tiefer in die Tasche greifen.

VIP-Tickets wurden nicht in den freien Verkauf gegeben.

Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt, den die Fans beachten sollten: Die Teilnahme von Cristiano Ronaldo an der Begegnung ist bisher nicht offiziell bestätigt. Daher garantiert der Ticketkauf nicht, den portugiesischen Star auf dem Platz zu sehen.

Dennoch stößt das bevorstehende Spiel bei Fußballfans auf großes Interesse. Die Ticketpreise sind zu einem der Hauptthemen der Diskussionen rund um das Spiel geworden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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