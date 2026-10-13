Großer Fußball in Taschkent: Cristiano Ronaldo wird im Bunyodkor-Stadion erwartet

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Großer Fußball in Taschkent: Cristiano Ronaldo wird im Bunyodkor-Stadion erwartet

Eine lebende Legende des Weltfußballs, Cristiano Ronaldo, wird am 2. November in Taschkent erwartet. Der Verein des portugiesischen Superstars, das saudi-arabische Al-Nassr, tritt im Rahmen der AFC Champions League Elite gegen den mehrfachen usbekischen Meister Pakhtakor an.

Dieses historische Spiel soll im prächtigen Bunyodkor-Stadion in der Hauptstadt stattfinden.

Das erwartete Fußballfest in Taschkent und Verkehrsmaßnahmen

Der Besuch eines Weltstars wird in der Hauptstadt zweifellos für großes Aufsehen sorgen:

  • Das Duell Pakhtakor gegen Al-Nassr: Für usbekische Vereine ist es ein wichtiger Test, zu Hause gegen eines der stärksten Teams Asiens anzutreten und gegen Ronaldo zu spielen;

  • Bunyodkor als zentrale Arena: Aufgrund des enormen Interesses tausender Fans ist geplant, das Spiel im großkapazitären Bunyodkor-Stadion auszutragen;

  • Straßensperrungen: Um die Sicherheit zu gewährleisten und Staus am Spieltag zu vermeiden, könnten einige zentrale Straßen rund um das Stadion vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden.

Organisation und Sicherheit: Lehren aus dem Besuch von MrBeast

Fans und die Sportgemeinschaft hoffen auf eine erstklassige Organisation dieses Großereignisses:

  • Vermeidung von Menschenmengen: Um die chaotischen Zustände und das Gedränge, die kürzlich beim Besuch des weltberühmten Bloggers MrBeast in Taschkent auftraten, zu verhindern, sind verstärkte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich;

  • Vorsicht beim Ticketverkauf: Da eine extrem hohe Nachfrage erwartet wird, ist ein spezielles System gegen gefälschte Tickets und den Schwarzmarkt von entscheidender Bedeutung.

Der Auftritt von Cristiano Ronaldo auf dem Rasen von Taschkent verspricht, eines der spektakulärsten und unvergesslichsten Ereignisse im Sportleben des Landes zu werden.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorBunyodkor-StadionAFC Champions League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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