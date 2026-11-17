Die portugiesische U-17-Nationalmannschaft besiegte die Jugendauswahl von Andorra im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft souverän mit 4:0. Dieses Spiel war nicht nur ein überzeugender Sieg für das Team, sondern Cristiano Ronaldo Junior auch ein bedeutendes Ereignis.

Der 18-jährige Fußballer wurde in den letzten 20 Minuten eingewechselt und absolvierte damit sein erstes Spiel für die U-17 Portugals. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters und beginnt ein neues Kapitel seiner Karriere im Trikot der Nationalmannschaft.

Derzeit spielt Ronaldo Junior Saudi-Arabienfür die Jugendmannschaft des Vereins Al-Nassr. In der laufenden Saison hat er bereits 7 Spiele bestritten und dabei 3 Tore erzielt.

Bemerkenswert ist, dass das Debüt des jungen Spielers in eine Zeit fällt, in der sein Vater Cristiano Ronaldo eine wichtige Entscheidung für seine Karriere getroffen hat. Berichten zufolge gab der portugiesische Star Anfang des Monats das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bekannt.

Cristiano Ronaldo debütierte 2003 für die portugiesische Nationalmannschaft. In seiner über 23-jährigen Karriere bestritt er 234 Länderspiele, erzielte 146 Tore und gab 45 Vorlagen. Er hält den Weltrekord für die meisten Länderspiele und Tore in der Geschichte der Männer-Nationalmannschaften.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Fußballfans nicht mehr nur auf die Karriere des legendären Stürmers, sondern auch darauf, wie sein Sohn seine ersten Schritte auf internationaler Bühne fortsetzen wird.