Ronaldos mysteriöse Geste für wenige Sekunden lässt Fans rätseln

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo zog diesmal nicht mit seinem Tor, sondern mit einer ungewöhnlichen Geste beim Verlassen des Platzes die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Seine Aktion löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus.

Der Vorfall ereignete sich nach dem Spiel von Al-Nassr gegen Neom im Rahmen der Saudi Professional League. Als Ronaldo das Spielfeld verließ, zeigte er mit der Hand nach unten und kreuzte zwei Finger.

Der Verein Al-Nassr postete den Clip auf seiner offiziellen Seite und forderte die Fans auf, die Bedeutung der Geste des Spielers zu erraten. Daraufhin begannen die Nutzer, verschiedene Vermutungen anzustellen. Eine offizielle Erklärung zur wahren Bedeutung gibt es jedoch bisher nicht.

Im Spiel besiegte Al-Nassr Neom mit 1:0. Ronaldo konnte während der Partie einen Elfmeter nicht verwandeln, blieb aber bis zum Schlusspfiff auf dem Platz.

Bisher haben weder der Spieler noch der Verein die Bedeutung der mysteriösen Geste enthüllt. Daher bleiben die in den sozialen Medien geäußerten Meinungen reine Spekulation.