Ronaldos mysteriöse Geste für wenige Sekunden lässt Fans rätseln

·10·Sport
Ronaldos mysteriöse Geste für wenige Sekunden lässt Fans rätseln

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo zog diesmal nicht mit seinem Tor, sondern mit einer ungewöhnlichen Geste beim Verlassen des Platzes die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Seine Aktion löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus.

Der Vorfall ereignete sich nach dem Spiel von Al-Nassr gegen Neom im Rahmen der Saudi Professional League. Als Ronaldo das Spielfeld verließ, zeigte er mit der Hand nach unten und kreuzte zwei Finger.

Der Verein Al-Nassr postete den Clip auf seiner offiziellen Seite und forderte die Fans auf, die Bedeutung der Geste des Spielers zu erraten. Daraufhin begannen die Nutzer, verschiedene Vermutungen anzustellen. Eine offizielle Erklärung zur wahren Bedeutung gibt es jedoch bisher nicht.

Im Spiel besiegte Al-Nassr Neom mit 1:0. Ronaldo konnte während der Partie einen Elfmeter nicht verwandeln, blieb aber bis zum Schlusspfiff auf dem Platz.

Bisher haben weder der Spieler noch der Verein die Bedeutung der mysteriösen Geste enthüllt. Daher bleiben die in den sozialen Medien geäußerten Meinungen reine Spekulation.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Professional LeagueFußballGeste
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kommt Ronaldo nach Usbekistan? Bedingungen für den Besuch bekannt gewordenKommt Ronaldo nach Usbekistan? Bedingungen für den Besuch bekannt geworden13 Oktober 15:51Cristiano Ronaldo spricht über 15 Jahre Rivalität mit Messi und eine kuriose Anekdote hinter den KulissenCristiano Ronaldo spricht über 15 Jahre Rivalität mit Messi und eine kuriose Anekdote hinter den Kulissen13 Oktober 06:51Großer Fußball in Taschkent: Cristiano Ronaldo wird im Bunyodkor-Stadion erwartetGroßer Fußball in Taschkent: Cristiano Ronaldo wird im Bunyodkor-Stadion erwartet13 Oktober 00:05Cristiano Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt fraglichCristiano Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft bleibt fraglich5 Oktober 16:16Cristiano Ronaldo nach Al-Nassr-Remis frustriertCristiano Ronaldo nach Al-Nassr-Remis frustriert13 Mai 12:19Patzer des Al-Nassr-Torhüters stoppt Cristiano Ronaldo im TitelrennenPatzer des Al-Nassr-Torhüters stoppt Cristiano Ronaldo im Titelrennen13 Mai 02:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran