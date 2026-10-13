Cristiano Ronaldo spricht über 15 Jahre Rivalität mit Messi und eine kuriose Anekdote hinter den Kulissen

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Cristiano Ronaldo spricht über 15 Jahre Rivalität mit Messi und eine kuriose Anekdote hinter den Kulissen

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft und des Vereins Al-Nassr Cristiano Ronaldo die argentinische Legende Lionel Messi äußerte sich offen über ihre über Jahre gewachsene Beziehung. The Touchline In einem Interview mit der Publikation erinnerte sich der portugiesische Star an die freundschaftliche Atmosphäre hinter der größten Rivalität der Fußballgeschichte und an eine lustige Begebenheit bei Preisverleihungen.

Ronaldo betonte, dass die Spannung zwischen ihnen auf dem Platz nur ein gesunder Wettbewerb war und sie im Privatleben stets tiefen Respekt füreinander hegten.

„Ich habe ihm das Englische übersetzt“: Ein Blick hinter die Kulissen

Ronaldo erinnerte sich an eine amüsante Situation bei prestigeträchtigen Preisverleihungen:

  • 15 Jahre auf derselben Bühne: „Wir standen 15 Jahre lang bei Preisverleihungen gemeinsam auf der Bühne und hatten immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander“, sagte Cristiano.

  • Lustige Übersetzungsdienste: „Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich Messi bei den Zeremonien übersetzt habe, was die Moderatoren und Gäste auf Englisch sagten. Das war wirklich eine sehr interessante und lustige Situation.“

„Wir haben uns gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt“

Der portugiesische Torjäger erkannte an, dass die Rivalität mit Messi beide als Fußballer zu neuen Höhen geführt hat:

  • Gegenseitiger Respekt: „Leo hat mich immer mit großem Respekt behandelt. Natürlich hat er die Interessen seines Vereins verteidigt und ich die meines Vereins. Er hat für seine Nationalmannschaft gekämpft, und ich für meine“, fügte der Fußballer hinzu.

  • Gesunder Wettbewerb und Fortschritt: „Aber es war nur ein gesunder sportlicher Wettbewerb. Ich bin überzeugt, dass wir uns über all die Jahre gegenseitig dazu angespornt haben, immer weiter voranzukommen und uns weiterzuentwickeln.“

Die herzliche und respektvolle Beziehung zwischen zwei Legenden, die eine ganze Ära des Fußballs geprägt haben, hinterlässt bei Millionen von Fans einen tiefen Eindruck.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugiesische NationalmannschaftAl-NassrFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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