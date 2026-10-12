Wer ist Al-Qadisiyah, der heutige Gegner von Pakhtakor am 2. Spieltag der AFC Champions League Elite?

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Wer ist Al-Qadisiyah, der heutige Gegner von Pakhtakor am 2. Spieltag der AFC Champions League Elite?

Nach einem hart umkämpften Unentschieden (1:1) auswärts gegen den amtierenden Meister Al-Ahli am 1. Spieltag der AFC Champions League Elite empfängt der Verein aus Taschkent, Pakhtakor, heute auf heimischem Boden einen weiteren ernsthaften Gegner: das aufstrebende Projekt aus Saudi-Arabien, Al-Qadisiyah.

Das von einem Ölriesen finanzierte Team unter der Leitung des renommierten Brendan Rodgers hat sich in kurzer Zeit zu einer der gefährlichsten und prominentesten Mannschaften Asiens entwickelt.

Die Ära von Aramco und ein neues Stadion: Vereinsgeschichte und finanzieller Sprung

Der 1967 in Al-Khobar gegründete Verein, bei den Fans als „Ritter des Ostens“ bekannt, blickt auf eine fast 59-jährige Geschichte zurück:

  • Historische Erfolge: Das Team gewann 1991/92 den Crown Prince Cup, 1993/94 den Federation Cup und in derselben Saison seine größte Trophäe auf kontinentaler Ebene – den Asienpokal der Pokalsieger(nach einem Finalsieg gegen South China aus Hongkong);

  • Ölinvestitionen und WM-Arena: Nachdem der weltweit größte Ölkonzern Saudi Aramco den Verein im Jahr 2023 übernommen hatte, kehrte der Klub in die Elite zurück. Derzeit wird für das Team ein hochmodernes Stadion mit 47.000 Plätzen namens Aramco Stadium gebaut, das für den Asien-Cup 2027 und die Weltmeisterschaft 2034 vorgesehen ist.

Der Faktor Brendan Rodgers und die Tormaschine

Der nordirische Spezialist, bekannt für seine Erfolge bei Liverpool, Leicester City und Celtic, Brendan Rodgers, übernahm im Dezember 2025 die Leitung des Vereins:

  • Offensiv und ungeschlagen: Unter Rodgers blieb der Verein in der nationalen Meisterschaft 17 Spiele in Folge ungeschlagen, und in seinen ersten 25 Partien verlor das Team nur ein einziges Mal.

  • Unglaubliche Treffsicherheit: In der Saison 2025/26 erzielte Al-Qadisiyah in 34 Begegnungen beeindruckende 83 Tore und belegte mit 77 Punkten den 4. Platz. Auch in der laufenden Saison sind sie mit 16 Toren aus 7 Spielen in den Top 4 vertreten.

Weltstars im Kader: Gegen wen spielt Pakhtakor?

Der Verein sorgt mit seinen mutigen Schritten auf dem Transfermarkt für Aufsehen:

  • Ein Kandidat für den Ballon d'Or – Julián Quiñones: Der Stürmer der mexikanischen Nationalmannschaft erzielte in der letzten Saison 33 Tore, wurde Torschützenkönig und schaffte es unter die Nominierten für den Ballon d'Or 2026.

  • Elite-Legionäre: Im Kader stehen der ehemalige Kapitän von Real Madrid Nacho Fernández, der belgische Torhüter Koen Casteels, der italienische Nationalstürmer Mateo Retegui, der Deutsche Julian Weigl und der Uruguayer Nahitan Nández.

  • Sommer-Supertransfer: Im Sommer verstärkte der Verein sein Mittelfeld weiter durch den Kauf des niederländischen Nationalstars Tijjani Reijnders von Manchester City“.

  • Lokale Leistungsträger: Im Team spielen die besten saudischen Akteure wie Musab Al-Juwayr (letzte Saison 6 Tore, 11 Assists) und erfahrene Nationalspieler wie Yasser Al-Shahrani.

Das heutige Duell: Zeit und Bedeutung

Nachdem die Saudis am 1. Spieltag der AFC Champions League Elite den VAE-Klub Al-Wasl dank der Tore von Quiñones und Retegui mit 2:1 besiegt haben, reisen sie mit viel Selbstvertrauen nach Taschkent:

  • Spielzeit: 12. Oktober, nach Taschkenter Zeit um 18:45 Uhr;

  • Ort: Taschkent, Pakhtakor-Zentralstadion;

  • Übertragung: Futbol TV.

Die Fans in Taschkent erwartet eines der glanzvollsten Fußballspiele des Jahres gegen eines der wertvollsten und intensivsten Teams Asiens.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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