Kommt Ronaldo nach Usbekistan? Bedingungen für den Besuch bekannt geworden

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Kommt Ronaldo nach Usbekistan? Bedingungen für den Besuch bekannt geworden

Im Internet kursieren Berichte über einen möglichen Besuch von Cristiano Ronaldo in Usbekistan. Einigen Quellen zufolge haben Vertreter Saudi-Arabiens und die Führung des Vereins „Al-Nassr“ Sicherheitsanforderungen für den Besuch des Spielers gestellt.

Den verbreiteten Nachrichten zufolge wurde von den Fans, die Ronaldo in Usbekistan sehen möchten, verlangt, dass seine Sicherheit vollständig gewährleistet und die Ordnung während der öffentlichen Veranstaltung streng kontrolliert wird.

Zudem wird in den Berichten betont, dass die Ankunft des Fußballers in Usbekistan davon abhängt, inwieweit Sicherheitsfragen gewährleistet werden können. Angeblich könnte Ronaldo dem Besuch zustimmen, wenn entsprechende Sicherheitsmaßnahmen garantiert werden.

Bisher gibt es jedoch keine verlässlichen Informationen darüber, dass diese Angaben vom Verein „Al-Nassr“ oder den offiziellen Vertretern des Spielers bestätigt wurden. Daher sollten die Nachrichten über Ronaldos Ankunft in Usbekistan und die an ihn gestellten Bedingungen vorerst als unbestätigte Informationen betrachtet werden.

Cristiano RonaldoAl-NassrUsbekistanSaudi-ArabienFußball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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