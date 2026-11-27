Der Pressedienst der spanischen La Liga hat offiziell die drei Trainer bekannt gegeben, die für die Auszeichnung als bester Trainer des Monats November nominiert sind.

Die Kandidaten im Rennen um die Auszeichnung und der aktuelle Status ihrer Mannschaften

Die Liste umfasst die Trainer der Mannschaften, die nach dem 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft herausragende Ergebnisse erzielt haben:

Trainer Verein Tabellenplatz nach dem 13. Spieltag Hansi Flick Barcelona 36 Punkte und führt die Tabelle souverän an José Mourinho Real Madrid In der Tabelle auf dem zweiten Platz platziert José Alberto Racing In der Meisterschaft auf dem siebten Platz stehend

Zur Erinnerung: Der Pressedienst der spanischen Meisterschaft hatte zuvor bereits die Liste der Nominierten für den Spieler des Monats November veröffentlicht.

Wer wird Ihrer Meinung nach die Auszeichnung zum Trainer des Monats November gewinnen: Hansi Flick, José Mourinho oder José Alberto?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Freunden, die die neuesten Nachrichten aus dem spanischen Fußball und dem Weltsport verfolgen!