Die Nominierten für den La Liga Trainer des Monats November wurden bekannt gegeben
Der Pressedienst der spanischen La Liga hat offiziell die drei Trainer bekannt gegeben, die für die Auszeichnung als bester Trainer des Monats November nominiert sind.
Die Kandidaten im Rennen um die Auszeichnung und der aktuelle Status ihrer Mannschaften
Die Liste umfasst die Trainer der Mannschaften, die nach dem 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft herausragende Ergebnisse erzielt haben:
Trainer
Verein
Tabellenplatz nach dem 13. Spieltag
Hansi Flick
Barcelona
36 Punkte und führt die Tabelle souverän an
José Mourinho
Real Madrid
In der Tabelle auf dem zweiten Platz platziert
José Alberto
Racing
In der Meisterschaft auf dem siebten Platz stehend
Zur Erinnerung: Der Pressedienst der spanischen Meisterschaft hatte zuvor bereits die Liste der Nominierten für den Spieler des Monats November veröffentlicht.
Wer wird Ihrer Meinung nach die Auszeichnung zum Trainer des Monats November gewinnen: Hansi Flick, José Mourinho oder José Alberto?
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