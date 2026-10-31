Wen will Flick? Die wichtigsten Transferziele des FC Barcelona im Januar enthüllt

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Wen will Flick? Die wichtigsten Transferziele des FC Barcelona im Januar enthüllt

Der FC Barcelona, der die spanische La Liga souverän anführt, hat vor der Wintertransferperiode seine Prioritäten festgelegt. Der katalanische Gigant möchte die Defensive des Kaders grundlegend umgestalten, um den Kampf um die Meisterschaft und in den europäischen Wettbewerben erfolgreich fortzusetzen.

Die wichtigste Aufgabe für die Vereinsführung und das Trainerteam im Januar ist die Verpflichtung eines erfahrenen Innenverteidigers, der die Abwehr stabilisieren kann.

Die Wahrheit über die Außenverteidigung und den Transfer von Pedro Porro

Neben der Innenverteidigung prüft der Verein auch Möglichkeiten, die Außenverteidigerpositionen zu verstärken:

  • Der Wunschtransfer: Quellen zufolge möchte die Führung des FC Barcelona den Außenverteidiger des Londoner Klubs Tottenham Hotspur, Pedro Porrounbedingt verpflichten;

  • Transferkomplexität: Die Verpflichtung des talentierten spanischen Verteidigers in der Wintertransferperiode bleibt jedoch finanziell und organisatorisch eine äußerst schwierige Aufgabe – der Londoner Klub ist nicht bereit, einen seiner Leistungsträger mitten in der Saison einfach ziehen zu lassen.

Die Situation in La Liga und die nächste Prüfung

Das Team unter der Leitung von Hans-Dieter Flick zeigt in der heimischen Liga ein sehr stabiles und produktives Spiel:

  • Tabellenführer: Nach 10 Spieltagen führt der FC Barcelona mit 27 Punkten die Tabelle souverän an;

  • Das heutige Spiel: Heute, am 31. Oktober, empfangen die Katalanen im Rahmen des 11. Spieltags der La Liga den Deportivo Alavés im eigenen Stadion;

  • Anstoßzeit: Diese wichtige Begegnung beginnt um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit (23:00 Uhr Moskauer Zeit).

Mögliche Einkäufe auf dem Wintertransfermarkt werden es der Mannschaft von Hansi Flick ermöglichen, das hohe Tempo in der entscheidenden Frühjahrsphase der Saison beizubehalten und die defensive Stabilität im Kampf um Titel zu gewährleisten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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