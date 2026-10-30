Flick und Deco planen neuen Transfer: Wen holt der FC Barcelona im Winter?

Der FC Barcelona, der die spanische La Liga souverän anführt, könnte seinen Kader im Winter-Transferfenster weiter verstärken. Cheftrainer Hans-Dieter Flick schloss die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers im Januar nicht aus und bestätigte, dass diesbezüglich ein aktiver Austausch mit der Vereinsführung stattfindet.

Der deutsche Trainer betonte, dass die kontinuierliche Stärkung des Kaders Teil der Vereinsphilosophie sei und man bereit sei, bei einer passenden Gelegenheit zuzuschlagen.

«Wir sprechen täglich mit Deco und Bojan»: Flicks Aussage

Die Katalanen offenbarten auf der Pressekonferenz ihre Transferpläne:

Ständige Suche: «Ich habe schon vor Schließung des Transferfensters offen darüber gesprochen: Wir suchen immer nach Möglichkeiten, das Team zu verstärken. Wir beobachten die Entwicklungen», sagte Flick.

Zusammenarbeit mit der Vereinsführung: «Es sind noch einige Wochen bis zur Öffnung des Winter-Transferfensters. Wir besprechen täglich mit Sportdirektor Deco, Bojan Krkic und dem Trainerstab verschiedene Kaderfragen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, einen neuen Spieler zu verpflichten, werden wir diese natürlich nutzen», merkte der Trainer an.

Tabellenführung in La Liga und der nächste Test gegen Alavés

Die Katalanen zeigen derzeit in der heimischen Meisterschaft ein sehr stabiles und produktives Spiel:

Tabellenführung: Die Schützlinge von Hansi Flick stehen derzeit mit 27 Punkten allein an der Spitze der La Liga-Tabelle;

Nächstes Spiel: Am 31. Oktober empfängt der FC Barcelona im Rahmen des 11. Spieltags der spanischen Meisterschaft den Verein Deportivo Alavés.

Um die Abwehr zu entlasten und den Vorsprung im Titelrennen zu wahren, haben Flick und die Scouting-Abteilung die Verpflichtung eines hochwertigen Innenverteidigers im Winter als eine der obersten Prioritäten festgelegt.