Die Gewinner des Ballon d'Or werden heute in London bekannt gegeben

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Die Gewinner des Ballon d'Or werden heute in London bekannt gegeben

Heute, am 26. Oktober, findet die Verleihung des Ballon d'Or 2026 statt. Die feierliche Veranstaltung wird im London Palladium Theater in London ausgerichtet. In diesem Jahr feiert die prestigeträchtige individuelle Auszeichnung der Fußballwelt ihr 70-jähriges Bestehen.

Die Zeremonie findet zum ersten Mal in der Geschichte in der Hauptstadt von Großbritannien statt. London wurde als Gastgeberstadt zu Ehren des ersten Preisträgers, des englischen Fußballers Sir Stanley Matthews, ausgewählt.

Die Veranstaltung wird vom ehemaligen Stürmer der französischen Nationalmannschaft Thierry Henry und der Sportmoderatorin Kate Scott moderiert. Die Zeremonie auf dem roten Teppich beginnt um 23:00 Uhr nach Taschkenter Zeit. Die Hauptverleihung startet am 27. Oktober um 01:00 Uhr. Informationen dazu wurden auf den offiziellen Websites der UEFA und des Preises veröffentlicht.

Im Laufe des Abends werden die Gewinner des Ballon d'Or bei den Männern und Frauen, die besten Nachwuchsspieler, Torhüter, Trainer, Stürmer sowie die besten Vereine des Jahres ermittelt. Zudem wird der Socrates Award an Fußballer verliehen, die wichtige gesellschaftliche Initiativen unterstützt haben.

Für die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler des Jahres wurden Kerim Alaybegovich, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yann Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza und Warren Zaïre-Emery nominiert.

Für die Auszeichnung als Trainer des Jahres bei den Männern konkurrieren Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany und Luis Enrique.

Für den Hauptpreis des Abends – den Ballon d'Or 2026 der Männer – sind 30 Fußballer nominiert. Unter ihnen sind Stars wie Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri und Vinícius Júnior.

Ballon d''Or mukofotiga nomzod bo‘lgan erkak futbolchilar ro‘yxati.

Im Jahr 2025 gewannen Ousmane Dembélé den Ballon d'Or bei den Männern und Aitana Bonmatí die Auszeichnung bei den Frauen. Die diesjährigen Gewinner werden bei der Zeremonie in London bekannt gegeben.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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