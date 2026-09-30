Der Präsident von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, hat eine abgewogene Reaktion auf den Fall Manchester City gegeben, bei dem der Verein wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden wurde. Der katarische Funktionär enthielt sich in seiner Funktion als Vorsitzender der European Club Association (ECA) einer Verurteilung des englischen Klubs, wie ixbt.com unter Berufung auf Goal.com berichtet. berichtet .

Zuvor war die englische Fußballwelt von der sensationellen Nachricht erschüttert worden, dass Manchester City den Rechtsstreit bezüglich der 115 Anklagen wegen finanziellen Fehlverhaltens verloren habe. Untersuchungen ergaben, dass der Verein nach der Übernahme durch die Abu Dhabi United Group Betriebskosten verschleiert und Sponsoreneinnahmen künstlich aufgebläht hatte.

Diese Maßnahmen ermöglichten es dem Verein, die Ausgabenbeschränkungen der UEFA und der Premier League zu umgehen und sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Nach der Entscheidung kündigte die Führung von Manchester City entschlossen an, Berufung einzulegen; bisher wurden von der Premier League noch keine offiziellen Sanktionen verhängt.

Erklärung in Kopenhagen und rechtliche Schritte

Bei der 33. Generalversammlung der European Club Association in Kopenhagen, Dänemark, nahm der Chef von Paris Saint-Germain eine neutrale Haltung ein. Er rief die Delegierten dazu auf, Geduld zu haben, bis die rechtlichen Verfahren abgeschlossen sind.

„Erstens sind wir nicht hier, um etwas zu diskutieren, für das es noch keine endgültige Entscheidung gibt. Zweitens sind wir hier zusammengekommen, um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen“, betonte Nasser Al-Khelaifi. Er merkte an, dass er zwar kein Anwalt sei, aber verstehe, dass jede Partei das Recht habe, Berufung einzulegen, und dass dies noch nicht das letzte Wort sei.

Er fügte hinzu, dass es nicht in ihrer Kompetenz liege, die Situation zu bewerten. „Wir sind keine Richter, und das ist eine interne Angelegenheit des englischen Klubs; wir werden sehen, wohin das Verfahren führt“, sagte der Präsident von Paris Saint-Germain.

Ferran Soriano und der Beitrag des Klubs

In seiner Rede würdigte Nasser Al-Khelaifi auch die Verdienste von Manchester City CEO Ferran Soriano, der im Exekutivkomitee der ECA tätig ist. Er betonte, dass Soriano eine große Bereicherung für das Gremium sei und mit seinem fundierten Wissen einen enormen Mehrwert für die Organisation schaffe.

„Seine Karriere ist beeindruckend, und Manchester City hat auch viel Positives für den Fußball getan. Wir sind jedoch keine Richter und nicht in der Position, ein Urteil zu fällen“, schloss Nasser Al-Khelaifi.