Espanyol-Sportdirektor entschuldigt sich wegen Barcelona-Star

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Espanyol-Sportdirektor entschuldigt sich wegen Barcelona-Star

Wie Goal.com berichtet, sah sich der Sportdirektor von Espanyol, Monchi, gezwungen, sich offiziell bei den Fans seines Vereins dafür zu entschuldigen, dass er den Stürmer des FC Barcelona, Lamine Yamal – einen erbitterten Rivalen im katalanischen Derby – als würdigen Kandidaten für den Ballon d'Or bezeichnet hatte. Diese Aussage löste unter den Anhängern des Vereins heftige Proteste und hitzige Debatten aus. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In der katalanischen Fußballkultur zeichnet sich die Rivalität zwischen Espanyol und Barcelona durch ihre Kompromisslosigkeit aus. Daher wurde die offene Unterstützung eines Vertreters des Hauptrivalen durch den Vereinsfunktionär von den Fans als Verrat empfunden und löste sofort eine Welle des Protests aus.

Gründe für den Konflikt

Um eine Eskalation der Situation zu verhindern, reagierte die Führung von Espanyol schnell und klärte das Missverständnis auf. In einem Interview mit einem spanischen Radiosender betonte Monchi, dass er diese Äußerungen nicht aus Vereinsinteresse oder aus Sympathie für den Rivalen gemacht habe, sondern rein aus nationalem Stolz.

Laut dem Sportdirektor wurde er während der Sendung gebeten, zwischen drei Kandidaten zu wählen: Kylian Mbappé, Harry Kane und Lamine Yamal. Er erklärte, dass er das junge Talent, das Spanien vertritt, den ausländischen Spielern vorgezogen habe.

Reaktion der Fans und das bevorstehende Derby

Der Funktionär erkannte seinen Fehler und gab zu, die Stimmung der Fans falsch eingeschätzt zu haben. Er drückte seinen Respekt für die Gefühle der Espanyol-Anhänger aus und entschuldigte sich bei denjenigen, die sich beleidigt fühlten, und betonte, dass er keine bösen Absichten gehabt habe. Es ist jedoch sicher, dass dieser Konflikt dem bevorstehenden Spiel zwischen den beiden Mannschaften noch mehr Interesse und Intensität verleihen wird.

Das nächste Spiel, in dem Espanyol den FC Barcelona empfängt, wird voraussichtlich kompromissloser denn je. Lamine Yamal geht als einer der weltweit führenden Spieler in dieses Duell, und die Aufmerksamkeit der Fußballwelt ist vor den Veranstaltungen, bei denen alle prestigeträchtigen Auszeichnungen und Gewinner bekannt gegeben werden, noch weiter gestiegen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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