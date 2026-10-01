Cristiano Ronaldo droht Sperre nach Verlassen des Portugal-Kaders

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat das Teamquartier nach einem ernsthaften Konflikt mit dem Cheftrainer verlassen. Wie ESPN berichtet, äußerte der erfahrene Stürmer seinen Unmut darüber, im Spiel gegen Norwegen auf der Bank gelassen worden zu sein, und droht nun gemäß den Regeln des nationalen Fußballverbandes mit einer Sperre von bis zu sechs Monaten, wie Goal.com meldet. berichtet .

Die Ereignisse in Kopenhagen haben die Spannungen innerhalb der Mannschaft offengelegt. Cristiano Ronaldo kam beim Spiel am Dienstag nicht zum Einsatz, was zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen dem Spieler und dem Cheftrainer führte. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel verteidigte der Trainer seine Entscheidungen entschieden und betonte, dass der Status eines Spielers ihn nicht von seinen Regeln befreie.

Die harte Haltung des Trainers und der entstandene Konflikt

Der Cheftrainer betonte auf der Pressekonferenz, dass er alleinige Entscheidungen im Team treffe und kein Spieler oder Präsident ihn umstimmen könne. Er kündigte an, den Spieler nur bei Bedarf einzusetzen und ihn andernfalls auf der Bank zu lassen. Nach dieser Aussage spitzte sich die Lage weiter zu.

Unzufrieden mit dieser Aussage des Trainers weigerte sich der erfahrene Stürmer, am Training am Mittwoch im Parken-Stadion teilzunehmen. Danach führte er Gespräche mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes (FPF), Pedro Proença, und verließ das Trainingslager der Nationalmannschaft vollständig.

Disziplinarregeln des Verbandes und Risiken

Gemäß den Regeln des Disziplinarausschusses der FPF ist jeder Spieler, der Veranstaltungen, Trainingseinheiten oder Spiele der Nationalmannschaft ohne triftigen Grund verlässt, mit harten Strafen zu belegen. Das Reglement des Verbandes enthält klare Bestimmungen, die schwerwiegende Sanktionen gegen Profispieler vorsehen.

Den Regeln zufolge kann ein Spieler, der das Team ohne Erlaubnis verlässt, für einen Zeitraum von einem bis zu sechs Monaten von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Zudem ist eine Geldstrafe zwischen 500 und 1.000 Euro für den Profifußballer vorgesehen.

Bisher hat der portugiesische Fußballverband nur eine kurze Stellungnahme zu den Kaderänderungen abgegeben, in der erwähnt wurde, dass João Félix zur Gruppe zurückgekehrt ist, während Francisco Conceição und Cristiano Ronaldo nicht am Training teilgenommen haben. Ärzte und Funktionäre setzen die Gespräche zur Klärung der Situation fort.