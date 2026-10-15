Bradley Barcola zum Spieler der Woche in der Champions League gewählt

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Bradley Barcola zum Spieler der Woche in der Champions League gewählt

Nach Abschluss eines weiteren torreichen Spieltags in der Ligaphase der UEFA Champions League wurde der Spieler der Woche offiziell bekannt gegeben. Basierend auf den Ergebnissen der Fan-Abstimmung auf der offiziellen UEFA-Website wurde der Liverpool Mittelfeldspieler Bradley Barcola zum herausragenden Akteur des Spieltags gekürt.

Das 24-jährige französische Talent zeigte beim 6:3-Kantersieg gegen den österreichischen Klub LASK eine Glanzleistung, erzielte drei Tore und sicherte sich damit die Auszeichnung als Spieler der Woche.

Abstimmungsergebnisse: Wer waren die Konkurrenten?

Bei der Wahl zum Spieler der Woche konnte sich Barcola deutlich gegen mehrere namhafte Stars des Kontinents durchsetzen:

  • Lamine Yamal (FC Barcelona): lieferte beim 4:1-Sieg gegen Galatasaray zwei Torvorlagen;

  • Harry Kane (FC Bayern München): traf beim 3:3 gegen Viking doppelt, reichte aber bei der Stimmenanzahl nicht an den französischen Flügelspieler heran;

  • Nicolò Tresoldi (FC Brügge): erzielte beim dramatischen 4:3-Erfolg gegen den italienischen Spitzenklub Inter Mailand einen Hattrick und schaffte es unter die besten Vier.

Der 150-Millionen-Start an der Anfield Road und die Statistik

Die Leistungen von Bradley Barcola im Trikot der Merseysider stoßen bei den Fans auf großes Interesse:

  • Rekordtransfer: Der Franzose wechselte im vergangenen Sommertransferfenster für 150 Millionen Euro zum FC Liverpool;

  • Langfristiger Vertrag: Der englische Klub hat mit dem Flügelspieler einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2032 abgeschlossen;

  • Leistungsbilanz der laufenden Saison: Barcola hat für Liverpool in allen Wettbewerben insgesamt 7 Spiele bestritten und dabei 3 Tore erzielt – alle drei gelangen ihm durch seinen beeindruckenden Hattrick gegen den LASK.

Der kometenhafte Aufstieg des jungen Flügelspielers zeigt, dass er sich schnell in das neue System des Vereins integriert und in der Champions League zu einer der wichtigsten Offensivwaffen des FC Liverpool avanciert.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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