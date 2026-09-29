Konflikt zwischen FIFA und UEFA erreicht US-Gericht

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Konflikt zwischen FIFA und UEFA erreicht US-Gericht

Die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hat vor einem US-Bundesgericht schwere Vorwürfe gegen die Union of European Football Associations (UEFA) erhoben. Vertreter der Organisation sind der Ansicht, dass die europäische Fußballführung eine Kampagne zur Verbreitung falscher Informationen gestartet hat, um die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen und den Ruf der Organisation zu schädigen. Diese Konfrontation ist von Bedeutung, da sie das Gleichgewicht an der Spitze des Weltfußballs ernsthaft stört. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Reuters hat die FIFA in den bei einem Bezirksgericht in Florida eingereichten Unterlagen scharf auf diese Anschuldigungen reagiert. Im vergangenen Monat drohte die UEFA mit der Eröffnung eines Strafverfahrens in der Schweiz gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino und forderte Beweise bezüglich des eingestellten Projekts FIFA Forward Enterprise (FFE). Die UEFA-Führung beschuldigte Infantino, ein unterbewertetes Angebot aus persönlichen Gründen vorangetrieben zu haben und der "kriminellen Misswirtschaft".

Finanzielle Streitigkeiten und rechtliche Auseinandersetzungen

Die FIFA wies diese Behauptungen ihrerseits kategorisch zurück und bezeichnete sie als Teil einer gezielten Verfolgungsstrategie. Die Anwälte der Organisation erklärten, dass die Prüfung des privaten Investitionsprojekts kein geheimer Plan, sondern eine der organisatorischen Aufgaben gewesen sei. Zudem wurde hinzugefügt, dass die europäische Organisation die Finanzstruktur des FFE-Vorschlags absichtlich falsch interpretiere.

Der ursprüngliche Meinungsverschiedenheit entstand bei der Bewertung der Finanzkennzahlen. Während die UEFA behauptete, das Projekt sei absichtlich mit 20 Milliarden Dollar unterbewertet worden, erklärte die FIFA, dass Kritiker den Aktienwert mit dem Gesamtwert des Unternehmens verwechseln. Es wurde mitgeteilt, dass der Gesamtwert des Unternehmens 30 Milliarden Dollar überstieg.

Politischer Druck vor der Wahl

In den dem Gericht vorgelegten Dokumenten bezeichnete die FIFA das Vorgehen ihrer europäischen Kollegen als politisches Spiel vor der Wahl. Die Organisation verurteilte diese Versuche aufs Schärfste und stellte fest, dass sie darauf abzielten, den Ruf von Gianni Infantino zu schädigen:

  • Die UEFA behauptet ohne jede Grundlage, dass der Präsident persönliche Interessen verfolgt habe;
  • Alle Finanzvorschläge erforderten die volle Zustimmung der 211 Mitgliedsverbände;
  • Die Einreichung der Klage kurz vor den Wahlen zeigt deutlich den politischen Druck.
Die FIFA hat das Gericht aufgefordert, die Versuche der UEFA, an vertrauliche Dokumente zu gelangen, zu unterbinden und die Verbreitung falscher Aussagen zu beenden. Dieser Konflikt hat die Beziehungen zwischen den führenden Organisationen des Weltfußballs weiter belastet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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