Vier Kandidaten für den Spieler der Woche in der Champions League bekannt gegeben

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Vier Kandidaten für den Spieler der Woche in der Champions League bekannt gegeben

Die Spiele des 2. Spieltags der Ligaphase im neuen Format der UEFA Champions League sind abgeschlossen. Nach einer Runde voller torreicher und intensiver Duelle hat der UEFA-Pressedienst die vier offiziellen Kandidaten für die Auszeichnung zum Spieler der Woche bekannt gegeben.

Um die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung des Wettbewerbs konkurrieren diesmal sowohl Vertreter europäischer Spitzenklubs als auch Spieler von Teams, die für Überraschungen gesorgt haben.

Die Helden der Woche: Wer hat in welchem Spiel geglänzt?

Die Liste der Nominierten umfasst die folgenden vier Stars, die bei den Toren ihrer Vereine eine Hauptrolle spielten:

  • Niccolò Tresoldi (Club Brugge): Zeigte im dramatischen Duell gegen Inter Mailand (4:3) eine heldenhafte Leistung, erzielte einen Hattrick und führte sein Team zum sensationellen Sieg.

  • Bradley Barcola (Liverpool): Erzielte beim deutlichen 6:3-Sieg gegen den LASK drei Tore und sicherte sich damit seinen ersten Hattrick im Wettbewerb.

  • Lamine Yamal (Barcelona): Organisierte im Spiel gegen Galatasaray (4:1) die Angriffe mit großer Geschicklichkeit und steuerte zwei Torvorlagen bei.

  • Harry Kane (Bayern München): Erzielte beim hart umkämpften 3:3-Unentschieden gegen Viking einen Doppelpack.

Vier Kandidaten für den Spieler der Woche in der Champions League bekannt gegeben

Wie wird der Gewinner ermittelt?

Der Name des Spielers der Woche wird durch eine direkte Abstimmung der Fans entschieden:

  • Abstimmungsverfahren: Der Gewinner wird nach Abschluss der öffentlichen Abstimmung auf der offiziellen UEFA-Website bekannt gegeben.

  • Kalender der nächsten Spiele: Die Spiele des 3. Spieltags der Champions-League-Ligaphase finden nach einer kurzen Pause am 20. und 21. Oktober statt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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