Die Union of European Football Associations (UEFA) hat nach Abschluss des Kongresses in der deutschen Hauptstadt Berlin eine aufsehenerregende und beispiellos scharfe Erklärung abgegeben. Die Organisation gab gemeinsam mit fast allen nationalen Verbänden des Kontinents bekannt, dass das Vertrauen in die derzeitige Führung der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) vollständig verloren gegangen sei, und einigte sich auf eine grundlegende Reform der Organisation.

Die Führungskräfte des europäischen Fußballs betonen unmissverständlich, dass es an der Zeit ist, nicht nur das System, sondern auch die oberste Führungsebene der Organisation auszutauschen.

Eine geschlossene Front und ein isoliertes Aserbaidschan: Wer ist unzufrieden?

Zum Abschluss der Verhandlungen in Berlin demonstrierte die europäische Fußballfamilie Einigkeit, doch es gab eine einzige Ausnahme:

Europas Geschlossenheit: Die UEFA und alle nationalen Verbände des Kontinents, die in den letzten Monaten tiefgreifende Veränderungen gefordert haben, verabschiedeten einen konkreten Aktionsplan zur Reform der FIFA;

Nur eine Gegenstimme: Diese Initiative wurde kontinentweit nur von einer Organisation nicht unterstützt — Der Aserbaidschanische Fußballverband unterstützte sie nicht;

Die Diskussionen halten an: In der offiziellen Erklärung der UEFA wird darauf hingewiesen, dass die Beratungen über die zukünftige Ausrichtung und die neue Führung der FIFA aktiv fortgesetzt werden.

«Kein Verwalter, sondern ein echter Anführer nötig»: Politische Forderungen an die FIFA

Die Verantwortlichen des europäischen Fußballs betonten, dass das derzeitige System nicht mehr im Interesse des Fußballs handelt:

Vertrauen verspielt: In der Erklärung wird hervorgehoben, dass das Vertrauen der nationalen Verbände in die derzeitige FIFA-Führung vollständig erschöpft ist und institutionelle Reformen allein nicht ausreichen werden;

Kriterien für eine neue Führungspersönlichkeit: An der Spitze der FIFA muss eine neue Führungspersönlichkeit stehen, die tief in der Fußballwelt verwurzelt ist, alle vereinen kann, in verschiedenen Regionen Respekt und Vertrauen genießt und sich Unabhängigkeit sowie Integrität verpflichtet fühlt;

«Kein Verwalter, sondern ein Anführer»: Es wurde betont, dass nicht jemand gewählt werden darf, der die Organisation nur administrativ kontrolliert, sondern eine echte Führungspersönlichkeit mit strategischer Vision.

Ultimatum und Reformpaket: Was fordert die UEFA?

In einem dem offiziellen Statement beigefügten Dokument wurde eine Liste konkreter und strenger Forderungen an die FIFA veröffentlicht:

Kompetenzverteilung und Macht des FIFA-Rates: Alle Entscheidungen sollten nicht in einem engen Kreis, sondern durch den FIFA-Rat getroffen werden, dessen Rolle gestärkt werden muss;

Ende der Eigeninteressen: Die Verwendung administrativer und finanzieller Ressourcen der FIFA für persönliche Zwecke oder Wahlkampfzwecke muss streng untersagt werden;

Stopp einseitiger Entscheidungen: Die Praxis, einseitige Entscheidungen über den internationalen Spielkalender und Wettbewerbe ohne Berücksichtigung der Meinung der Kontinentalverbände und nationalen Ligen zu treffen, muss beendet werden;

Optimierung der Ausschüsse: Die Arbeit ineffizienter Ausschüsse muss überprüft werden; nur Gremien mit klaren Zielen und echtem praktischen Mehrwert dürfen bestehen bleiben.

Dieser weitreichende Vorstoß Europas deutet auf eine große Spaltung und eine neue politische Krise in der internationalen Fußballverwaltung hin. Die Reaktion der FIFA-Führung auf diese Forderungen könnte die Architektur des Weltfußballs in den kommenden Jahren grundlegend verändern.