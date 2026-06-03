Astronomen entschlüsseln Natur mysteriöser Radiosignale im Weltraum

Ein internationales Astronomenteam steht kurz davor, das Rätsel der langperiodischen Radiotransienten zu lösen, eines der ungewöhnlichsten kosmischen Phänomene der letzten Jahre. Diese seltenen Radioquellen erzeugen Blitze in präzisen Intervallen von mehreren Minuten bis zu mehreren Stunden. Seit der Entdeckung des ersten solchen Objekts im Jahr 2022 konnten Wissenschaftler nur etwa zehn dieser Quellen identifizieren. Ixbt.com berichtet .

Eine neue Studie in Nature Astronomy konzentriert sich auf einen der bekanntesten Vertreter dieser Klasse, das Objekt ASKAP J1745. Dieses mit dem australischen Radioteleskop Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) entdeckte Objekt wurde durch die gleichzeitige Kombination von Radio- und Röntgendaten untersucht. Dieser Ansatz ermöglichte es den Forschern, ein vollständiges Bild der ablaufenden Prozesse zu zeichnen.

Die Ergebnisse zeigen, dass ASKAP J1745 höchstwahrscheinlich ein kataklysmischer veränderlicher Stern ist, ein kompaktes Binärsystem mit einem Weißen Zwerg. Der Weiße Zwerg akkretiert Materie von seinem Begleitstern. Der Einsturz dieses Materials setzt Energie in Form von Röntgenstrahlung frei. Radiosignale entstehen durch die Wechselwirkung geladener Teilchen mit starken Magnetfeldern im System.

Forscher weisen darauf hin, dass die Magnetfelder solcher Sterne tausendmal stärker sein können als die eines MRT-Geräts. Dieser Zustand schafft zusammen mit einem konstanten Materiefluss zwischen den Binärkomponenten die Bedingungen für ungewöhnliche periodische Radioblitze. ASKAP J1745 ist das erste Objekt seiner Art, das nicht nur über Radiosignale, sondern auch im optischen und Röntgenbereich zuverlässig identifiziert wurde.

Wissenschaftler vergleichen ASKAP J1745 mit dem Stein von Rosette, der half, alte ägyptische Hieroglyphen zu entschlüsseln. Sollte sich diese Analogie bestätigen, könnte die weitere Erforschung dieses Objekts der Schlüssel zum Verständnis einer völlig neuen Klasse kosmischer Phänomene sein, die erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde.