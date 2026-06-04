Dieb in San Francisco begeht Straftat mit Waymo-Robotaxi

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Dieb in San Francisco begeht Straftat mit Waymo-Robotaxi

Im Januar dieses Jahres ereignete sich in San Francisco ein ungewöhnlicher Diebstahl: Eine unbekannte Person nutzte ein fahrerloses Auto von Waymo, um Yogakleidung zu stehlen. Die Polizei konnte den Täter bisher nicht festnehmen, was die Einschätzung der Überwachungsfähigkeiten von Robotaxis infrage stellt. Wie Techcrunch.com berichtet .

Laut dem San Francisco Chronicle hat dieser Vorfall offengelegt, wie Waymo die von seinen Fahrzeugen aufgezeichneten Videos verwaltet. Obwohl das Unternehmen Bilder während der Fahrten speichert, ist unklar, wie lange die Daten aufbewahrt werden. Als im April ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt wurde, waren die erforderlichen Aufnahmen bereits aus dem System gelöscht.

Das Interessanteste daran ist, dass die Polizei den Dieb nicht einmal über die externen Kameras identifizieren konnte. Als Grund wird angegeben, dass Gesichter und Details in den Videos aufgrund der Datenschutzrichtlinien unscharf gemacht (geblurrt) wurden. Auch die Daten aus dem Waymo-Konto halfen den Ermittlungen nicht weiter.

Die Sicherheitskameras des Hot 8 Yoga-Studios zeichneten auf, wie der Dieb mit dem Robotaxi ankam, Kleidung stahl und im selben Fahrzeug wieder fuhr. Die von Waymo bereitgestellten Nutzerdaten führten die Strafverfolgungsbehörden jedoch nicht zur Identität des Verdächtigen.

WaymoRobotaxiSan FranciscoTechnologieSicherheit
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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