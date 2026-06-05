ChatGPT überholt Claude und Gemini bei der Popularität in Russland

·60·Technologie
ChatGPT überholt Claude und Gemini bei der Popularität in Russland

Brand Analytics hat ein Ranking neuronaler Netze veröffentlicht, das auf einer Analyse von Diskussionen in sozialen Netzwerken basiert. Die Studie deckte den Zeitraum von März bis Mai 2026 ab und bewertete nicht die Werbepräsenz von KI-Tools, sondern deren tatsächliche Integration in den Alltag und die Arbeit der Nutzer. Wie Ixbt.com berichtet .

Die Spitzenplätze im Ranking belegten ChatGPT, Claude und das russische Projekt "Alisa AI". Die Position des lokalen Produkts neben globalen Giganten wird durch seine tiefe Integration in für Verbraucher wichtige Dienste und Geräte erklärt. Zu den Top fünf gehören auch universelle Assistenten wie Gemini, Deepseek und Grok.

Den Studienergebnissen zufolge folgen auf allgemein gehaltene Assistenten spezialisierte Tools. Insbesondere neuronale Netze wie Suno zur Musikerstellung, Codex zur Programmierung und NanoBanana zur Bildverarbeitung haben in ihren Communities großes Interesse geweckt.

Das Produkt "GigaChat" von Sber erzielte im Ranking etwas niedrigere Ergebnisse. Experten erklären dies damit, dass dieses neuronale Netz hauptsächlich im Unternehmenssegment (B2B) genutzt wird, während sich diese Studie stärker auf Diskussionen unter Massenkonsumenten (B2C) konzentrierte.

Zur Sicherung der Datengenauigkeit wurde ein mehrstufiges Filtersystem verwendet. Dabei wurden Werbenachrichten und Homonyme ausgeschlossen und nur echte Meinungen der Nutzer berücksichtigt. Der Popularitätsindex wurde auf einer 100-Punkte-Skala berechnet.

ChatGPTKünstliche IntelligenzClaudeGeminiTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenDie interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenGestern, 17:26Wildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformWildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformGestern, 17:21Supabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarSupabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarGestern, 16:52Fast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenFast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenGestern, 16:27Google und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGoogle und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGestern, 16:25Lasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltLasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltGestern, 15:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse