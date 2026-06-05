Brand Analytics hat ein Ranking neuronaler Netze veröffentlicht, das auf einer Analyse von Diskussionen in sozialen Netzwerken basiert. Die Studie deckte den Zeitraum von März bis Mai 2026 ab und bewertete nicht die Werbepräsenz von KI-Tools, sondern deren tatsächliche Integration in den Alltag und die Arbeit der Nutzer. Wie Ixbt.com berichtet .

Die Spitzenplätze im Ranking belegten ChatGPT, Claude und das russische Projekt "Alisa AI". Die Position des lokalen Produkts neben globalen Giganten wird durch seine tiefe Integration in für Verbraucher wichtige Dienste und Geräte erklärt. Zu den Top fünf gehören auch universelle Assistenten wie Gemini, Deepseek und Grok.

Den Studienergebnissen zufolge folgen auf allgemein gehaltene Assistenten spezialisierte Tools. Insbesondere neuronale Netze wie Suno zur Musikerstellung, Codex zur Programmierung und NanoBanana zur Bildverarbeitung haben in ihren Communities großes Interesse geweckt.

Das Produkt "GigaChat" von Sber erzielte im Ranking etwas niedrigere Ergebnisse. Experten erklären dies damit, dass dieses neuronale Netz hauptsächlich im Unternehmenssegment (B2B) genutzt wird, während sich diese Studie stärker auf Diskussionen unter Massenkonsumenten (B2C) konzentrierte.

Zur Sicherung der Datengenauigkeit wurde ein mehrstufiges Filtersystem verwendet. Dabei wurden Werbenachrichten und Homonyme ausgeschlossen und nur echte Meinungen der Nutzer berücksichtigt. Der Popularitätsindex wurde auf einer 100-Punkte-Skala berechnet.