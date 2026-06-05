Fast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegen

Valve hat die Ergebnisse seiner traditionellen monatlichen Umfrage unter Nutzern der Steam-Plattform veröffentlicht. Bis Ende Mai ist die Beliebtheit des Betriebssystems Windows 11 unter Gamern deutlich gestiegen. Derzeit geben 69,76 % der Teilnehmer an, Windows 11 auf ihren Computern installiert zu haben, während der Anteil von Windows 10 stetig sinkt. Laut Ixbt.com berichtet .

Die Kluft zwischen den beiden Generationen von Microsoft-Betriebssystemen wird immer größer. Der Anteil von Windows 11 stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,02 Prozentpunkte, während der Anteil von Windows 10 auf 23,99 % fiel. Interessanterweise wird das 17 Jahre alte System trotz der Einstellung der Steam-Client-Unterstützung für Windows 7 durch Valve immer noch von 0,07 % der Nutzer verwendet.

Insgesamt machen Windows-Systeme 93,85 % der Steam-Nutzer aus. Unter den alternativen Plattformen liegt Linux mit 3,99 % an zweiter und macOS mit 2,16 % an dritter Stelle. Arch Linux bleibt die beliebteste Distribution unter Linux-Nutzern.

Im Hardware-Segment liegen Intel-Prozessoren mit 53,94 % leicht vor AMD (46,06 %). Die Mehrheit der Gamer (41,14 %) nutzt 16 GB RAM. NVIDIA ist der absolute Marktführer bei Grafikkarten, seine Produkte sind auf 72,42 % der Systeme installiert. Die NVIDIA GeForce RTX 3060 wurde als das beliebteste Modell genannt.