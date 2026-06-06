Reid Hoffman Verlässt Microsoft-Aufsichtsrat Wegen Manus-Startup

·33·Technologie
Reid Hoffman Verlässt Microsoft-Aufsichtsrat Wegen Manus-Startup

Die Microsoft Corporation hat offiziell bekannt gegeben, dass Reid Hoffman nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Tätigkeit aus dem Aufsichtsrat des Unternehmens ausscheidet. Hoffman war dem Gremium 2016 beigetreten, nachdem Microsoft das von ihm gegründete Netzwerk LinkedIn für 26,2 Milliarden Dollar übernommen hatte. Laut Techcrunch.com berichtet .

Während Hoffmans Zeit bei Microsoft gab es bedeutende Veränderungen in der Technologiewelt. Insbesondere war er an der Entscheidung beteiligt, 2019 die erste Milliarde Dollar in das OpenAI-Projekt zu investieren. Außerdem verließ er als einer der Gründer von OpenAI im Jahr 2023 aufgrund eines Interessenkonflikts den Aufsichtsrat dieses KI-Labors.

Hoffman hat nun seinen Übergang in den "Gründermodus" (founder mode) angekündigt, um sich vollständig auf sein neues Projekt, das Manus-Startup, zu konzentrieren. Manus ist ein Unternehmen, das sich mit der Entdeckung von Medikamenten beschäftigt und im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von über 50 Millionen Dollar eingeworben hat. Das Projekt wird von dem renommierten Arzt und Pulitzer-Preisträger Siddhartha Mukherjee geleitet.

Laut Hoffman strebt Manus danach, im Bereich der künstlichen Intelligenz das Niveau von "Move 37" zu erreichen, also Technologien zu entwickeln, die die menschliche Kreativität in der Chemie übertreffen. Von dieser Technologie wird erwartet, dass sie insbesondere im Kampf gegen verschiedene Krebsarten eine neue Ära einläutet.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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